- निखिल मेस्त्रीपालघर - पालघर जिल्ह्यातील नालासोपारा उपविभागातील महावितरणचा सहाय्यक अभियंता श्रीकृष्ण समाधान राजस याने लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे पालघरच्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने अटक केली आहे..नालासोपारा उपविभागामधील 15 ग्राहकांच्या नवीन वीज मीटर कनेक्शन साठी दहा हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे हे प्रकरण आहे. नालासोपारा उपविभागातील 15 ग्राहकांनी नवीन वीज मीटरच्या कनेक्शनसाठी अर्ज केले होते. त्याबाबत जागेची पाहणी करून त्याचा अहवाल मंजुरीसाठी उपविभागाकडे सादर केलेले आहेत. या प्रकरणात एका खाजगी इलेक्ट्रिशन कडून एका कनेक्शन मागे पाचशे रुपये याप्रमाणे राजस याने मागणी केली होती. व्हाट्सअप कॉलद्वारे ही मागणी करण्यात आल्यानंतर या इलेक्ट्रिशनने पालघरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे राजस याची तक्रार केली..तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीनुसार लाचलुचपत विभागाने कायदेशीर पडताळणी केली. या पडताळणीमध्ये 22 सप्टेंबर, 29 सप्टेंबर आणि 22 ऑक्टोबर रोजी सहायक अभियंता राजस याने 15 अर्ज तसेच पडताळणी दरम्यान जमा केलेले सात असे एकूण 22 मीटर कनेक्शन मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली तक्रारदाराकडून आधी 11000 रुपयांची लाच मागितली होती. मात्र तडजोडीअंती दहा हजार रकमेची लाच मागणी केल्याचे लाचलुचपत विभागाला निष्पन्न झाल्याने सहायक अभियंता श्रीकृष्ण राजस याला आज ताब्यात घेण्यात आले..आचोळे पोलीस ठाण्यात आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजस सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. ही कारवाई पालघर पथकाचे उपअधीक्षक दादाराम करांडे,पोलीस कर्मचारी विलास भोये, योगेश धारणे, जितेंद्र गवळे, आकाश लोहारे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.