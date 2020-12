ST बस धडकली महाकाय सिमेंट मिक्सरला, वाशीत भीषण अपघात

वाशी : नवी मुंबईत एक भीषण अपघात झालाय. एक MSRTC ची बस थेट सिमेंट मिक्सर वाहनाला धडकली आहे. ही धडक एवढी जोरदार होती की या धडकेनंतर सदर बसचा पुढील भाग पूर्णपणे मोडकळीस आलाय. या अपघातात एकूण पाच जण जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये कंडक्टर आणि बस चालकाचा देखील समावेश आहे. सदर अपघात हा आज सकाळी नवी मुंबईच्या वाशी ब्रिजवर घडला आहे. या अपघातामुळे वाशी ब्रिजवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. ऐन गर्दीच्या वेळी वाशी ब्रिजवरील वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे तब्बल अर्धा तास वाहतूक अतिशय धीम्या गतीने सुरु होती. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे , कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरारच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Marathi News From Mumbai सदर अपघातग्रस्त बस आणि सिमेंट मिक्सर हटवण्यासाठी वाशी वाहतूक पोलिसांकडून हायड्रॉलिक क्रेनचा वापर केला गेला. हायड्रॉलिक क्रेनचा करून दोन्ही वाहनांना रस्त्यावरून हटवण्यात आलं. या अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना वाशीमधील 'नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' च्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सदर अपघाताबाबतची माहिती वाशीच्या ट्राफिक इन्स्पेक्टर भानुदास खटावकर यांनी दिली. MSRTC bus rams into cement mixer on vashi creek bridge five people injured in accident

