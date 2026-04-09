Mumbai Fraud: १३.१७ कोटी रुपयांची फसणूक, मुंबईत २१ वर्षीय एका तरुणाला अटक, काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील आर्थिक गुन्हे शाखेने शेअर बाजारातील एका मोठ्या फसवणुकी प्रकरणात एकाला अटक केली आहे. हे प्रकरण १३.१७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित असून गुन्ह्यात २१ वर्षीय तरुणाला अटक केली. हा संपूर्ण प्रकार नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमधील अनलिस्टेड शेअर्सच्या व्यवहारांशी निगडित असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..अटक केलेला आरोपी हीत भावेश शाह नावाचा आहे. तो मीरा-भाईंदर परिसरात राहणारा रहिवासी आहे. त्याचे शिक्षण फक्त बारावीपर्यंत झाले आहे. तरीही शेअर मार्केट ब्रोकिंगच्या क्षेत्रात त्याने विशेष प्रशिक्षण घेतले होते.या प्रकरणात तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती किंवा कंपनी हरिथ नगीनदास कंपनी अशी आहे. दलाल स्ट्रीटवर ही कंपनी शेअर कन्सल्टंट म्हणून काम करते. गेल्या सात वर्षांपासून ती अनलिस्टेड शेअर्सच्या व्यवहारात सक्रिय आहे. त्याचबरोबर भौतिक स्वरूपातील शेअर्सना डिमॅट रूपात रूपांतरित करण्याचे कामही ती कंपनी सातत्याने करत आहे..आरोपी हीत भावेश शाह आणि तक्रारदार हरिथ नगीनदास कंपनी यांच्यातील ओळख कशी निर्माण झाली, याचे कारणही उघड झाले आहे. एकाच इमारतीत काम करत असल्यामुळे त्यांची भेट घडली आणि परस्पर ओळख झाली. या निकटतेचा फायदा घेऊन आरोपीने कथित फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या या कारवाईला विशेष महत्त्व आहे. १३.१७ कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेच्या फसवणुकीत तरुण आरोपीचा सहभाग असल्याने हे प्रकरण गंभीर आहे..आरोपीने ब्रोकिंगचे प्रशिक्षण घेतलेतपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने ब्रोकिंगचे प्रशिक्षण घेतले असल्याने त्याला शेअर बाजारातील प्रक्रिया चांगली माहिती होती.या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या अटकेमुळे शेअर बाजारातील अनियमित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासन किती सजग आहे, हे दिसून येते. २१ वर्षीय तरुणाला अटक करणे ही केवळ एक कारवाई नसून, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसवण्याचा संदेशही आहे..तक्रारदार गेल्या सात वर्षांपासून जे काम केले आहे, त्यात अनलिस्टेड शेअर्सचे व्यवहार आणि फिजिकल शेअर्सचे डिमॅट रूपांतर हे दोन्ही महत्त्वाचे भाग आहेत. दलाल स्ट्रीटवर शेअर कन्सल्टंट म्हणून काम करताना कंपनीला अशा प्रकारची फसवणूक सहन करावी लागत आहे.