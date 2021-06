धक्कादायक! राजावाडी रुग्णालयात उंदराने कुरतडला रुग्णाचा डोळा

By

मुंबई : घाटकोपर (Ghatkopar) येथील महापालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात (Rajawadi Hospital) अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटर असलेल्या एका रुग्णाचा डोळा उंदराने कुरतडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालिका प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली. मंगळवारी मध्यरात्री तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकराबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला आहे. (Mumbai a rat bit the eye of patient at Rajawadi Hospital)

कुर्ला कमानी येथे राहणाऱ्या श्रीनिवास यल्लपा या २४ वर्षीय रुग्णाला श्वसनाचा त्रास होत असल्याने दोन दिवसांपूर्वी राजावाडी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मेंदूज्वर आणि किडनीचा त्रास असल्याने या रुग्णाला पालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयातील आयसीयूमध्ये दाखल केले आहे. आज सकाळी त्याच्या नातेवाईकांना रुग्णाच्या डोळ्यातून रक्त येत असल्याचे दिसल्यानंतर त्यांनी धावपळ करून हा प्रकार प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला. डोळ्यांची तपासणी केली असता उंदराने डोळा कुरतडल्याचे समोर आले.

डोळ्यांना कसलीही इजा झालेली नाही

अतिदक्षता विभाग हा तळ मजल्यावर असल्याने इथे उंदरांचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. प्रथम दर्शनी ते उंदराने चावा घेतला असल्याचेच दिसत असून याबाबत सुरक्षेचे उपाय करत असल्याची माहिती राजावाडी रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. विद्या ठाकूर यांनी दिली. चार वर्षापूर्वी कांदिवलीतील शताब्दी रुग्णालयात असाच प्रकार घडला होता. या प्रकारानंतर रुग्णालय प्रशासनाचा हलगर्जीपणा उघड झाला होता. आता पुन्हा राजावाडी रुग्णालयातील असाच प्रकार घडल्याने रुग्णालय प्रशासनाचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे. डॉक्टरांनी तपासणी केली असता डोळ्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा झालेली नाही. मात्र, त्या रुग्णाच्या डोळ्याच्या पापण्यांखाली उंदराने कुरतडल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, हा प्रकार गंभीर आहे.

या घटेनेच्या चौकशीचे दिले आदेश

या प्रकाराबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "अतिदक्षता विभागातील तळमजल्यावर असला तरी हा विभाग सर्व बाजूने बंद आहे. पावसाळा असल्याने दरवाजामधून तो उंदीर आत गेला असावा. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत."