AareyForest बॉलिवूडकरांनो ढोंगीपणा बंद करा; नेटिझन्सने सुनावले

मुंबई : आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेडसाठी सुरु असलेल्या वृक्षतोडीवरून संताप व्यक्त करणाऱ्या कलाकारांनाच नेटिझन्सने सुनावले आहे. आरेमधील तुमची फिल्मसिटी बंद करा अशी मागणी करत #ShutDownFilmCity असा ट्रेंड सुरु करून नेटिझन्सनी 2000 मधील आणि 2019 मधील आरे जंगलाची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत.

बॉलिवूड कलाकारांनी #SaveAarey म्हणत आरेतील वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. अभिनेता वरुण धवनसह करण जोहर, विशाल ददलानी, दिया मिर्झा, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर यांनी ट्विट करत वृक्षतोड थांबविण्याची मागणी केली. मात्र, त्याला कलाकारही जबाबदार असल्याचे नेटिझन्सचे म्हणणे आहे. मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोड करण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर रातोरात जवळपास 400 झाडांवर कुऱ्हाड चालवली गेली आहे. अजूनही वृक्षतोड सुरुच आहे.

बॉलिवूडला ट्रोल करताना सेलिब्रिटी मंडळी वातानुकूलित आलिशान मोटारींमधून याच परिसरातील चित्रनगरीत जात असल्याचा उल्लेखही काही जणांनी केला. लोकांनी त्यांना ट्रोल केलंय हे म्हणत की तुमची फिल्मसिटी बंद करा. परंतु अनेक नेटकरांनी त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. बॉलिवूड कलाकार ढोंगी असल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे.

Pic 1 - Filmcity in Aarey in 2000

Pic 2 - Filmcity in Aarey in 2019 Bollywood lecturing on Twitter to Save Environment but Actually these people are nothing but Hypocrites,,#ShutDownFilmCity pic.twitter.com/kXKBJcD7I8 — Surya Pratap Singh (@Surya4Bharat) October 6, 2019

Bollywood is fine with shooting in Film City that built over 490 acres deep inside Aarey Colony. Let's RECLAIM our trees & take down film city RT if you agree and tag your favorite Bollywood celebrities#Aaray #AarayForest#ShutDownFilmCity pic.twitter.com/0xVBbGbHZh — रुपेश (@Rajpoot_Roopesh) October 6, 2019