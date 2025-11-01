Rohit Arya Encounter : स्टुडिओत 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याचा एन्काउंटर, पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका? चौकशी होणार

मुंबई : गुरुवारी सकाळी रोहित आर्या नावाच्या एका तरुणाने मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील एका खासगी स्टुडिओत नाट्यमय प्रकार घडवून (Rohit Arya Shot Dead in Police Encounter) आणला. महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेल्या 10 ते 17 तरुण मुलांना ओलीस ठेवून त्याने पोलिस प्रशासनाला आव्हान दिले. सुमारे तीन तास चाललेल्या या तणावपूर्ण ओलीस नाट्यानंतर पोलिसांनी स्टुडिओभोवती तगडा बंदोबस्त उभारला आणि आर्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला..दरम्यान, परिस्थिती तणावपूर्ण होत असतानाच पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत स्टुडिओत प्रवेश केला. यावेळी गोळीबार झाला आणि सहाय्यक पोलिस अधिकारी अमोल वाघमारे यांच्या शस्त्रातून सुटलेली एक गोळी रोहित आर्याच्या अंगाला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या मते, कारवाई दरम्यान आर्याकडून मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता आणि तो आक्रमक पवित्रा घेत होता. म्हणूनच, आत्मसंरक्षणासाठी ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Satara Doctor Case : 'पोलिसांनी वास्तव मांडलं तर सर्वांना स्वीकारावं लागेल, मृतांचा अनादर ही आपली संस्कृती नाही'; मंत्री गोरे यांचं विधान.मात्र, घटनेनंतर पोलिसांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून आर्याचा मृत्यू खरोखर एन्काउंटरमध्ये झाला का, की पोलिस बळाचा अतिरेकी वापर झाला, यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे..न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी दंडाधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, पोलिस कारवाईदरम्यान मृत्यू झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांमार्फत तपास अनिवार्य असतो. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला असून, लवकरच चौकशीस प्रारंभ होणार आहे..या घटनेने संपूर्ण राज्यात पोलिसांच्या कारवाईवरील पारदर्शकतेबाबत आणि जबाबदारीबाबत नव्याने चर्चा सुरु झाली आहे. प्रशासन म्हणते, “ही चौकशी केवळ ठरलेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे,” मात्र, जनतेच्या मनातले प्रश्न अद्याप कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.