मुंबई

Rohit Arya Encounter : स्टुडिओत 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याचा एन्काउंटर, पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका? चौकशी होणार

Rohit Arya Holds Several Youths Hostage in Mumbai Studio : मुंबईच्या अंधेरीत रोहित आर्या नावाच्या तरुणाने १० मुलांना ओलीस ठेवून पोलिसांना आव्हान दिलं होतं.
Rohit Arya Shot Dead in Police Encounter

Rohit Arya Shot Dead in Police Encounter

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : गुरुवारी सकाळी रोहित आर्या नावाच्या एका तरुणाने मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील एका खासगी स्टुडिओत नाट्यमय प्रकार घडवून (Rohit Arya Shot Dead in Police Encounter) आणला. महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेल्या 10 ते 17 तरुण मुलांना ओलीस ठेवून त्याने पोलिस प्रशासनाला आव्हान दिले. सुमारे तीन तास चाललेल्या या तणावपूर्ण ओलीस नाट्यानंतर पोलिसांनी स्टुडिओभोवती तगडा बंदोबस्त उभारला आणि आर्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

Loading content, please wait...
mumbai police
crime marathi news
police department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com