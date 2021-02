Breaking : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ कारमध्ये स्फोटकं आढळली

मुंबई - रिलायन्स ग्रुपचे प्रमुख उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ संशयास्पद स्कॉर्पिओ कार मिळली असून त्यात जीलेटीन सापडल्यामुळे गुरूवारी एकच खळबळ उडाली. बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाच्या मदतीने ती कार हटवण्या आली आहे. मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी क्लिक करा अंबानी यांच्या एन्टेलिया या घराजवळील कारमिचेल रोडवर ही हिरव्या रंगाची कार संशयीतरित्या उभी करण्यात आली होती. सायंकाळी या कारबाबत माहिती मिळाल्यानंतर गावदेवी पोलिसांना याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार बॉम्ब शोधक व नाशक पथक घटना स्थळी दाखल झाले. त्यांनी केलेल्या तपासणीत स्कॉर्पिओ कारमध्ये जीलेटीन हे स्फोटक सापडले. पण स्फोट घडवण्याच्या दृष्टीने हे जीलेटीन एक्लोझीव डिवाईसला जोडण्यात आले नव्हते. याप्रकरणी गुन्हे शाखेला तपास करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले mumbai big breaking explosive device was found near the house of industrialist Mukesh Ambani latest live updates

