मुंबईत होळी, रंगपंचमी साजरी करण्याचा प्लॅन केलाय? मग हे वाचाच

मुंबई: गेले काही दिवस राज्यासह मुंबईत कोरोनाबाधितांच्या आकड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. मुंबईतील रूग्ण मृत्यूदराचा दर कमी झाला असला तरी रूग्णवाढीचा वेग मात्र वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने होळी आणि धुलिवंदन किंवा रंगपंचमी साजरी करण्याबद्दल नियमावली जाहीर केली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीची उपाययोजना म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी २८ मार्चला साजरा होणारा 'होलिकोत्सव' आणि २९ मार्चला साजरा होणारा 'धुलिवंदन' किंवा 'रंगपंचमी' हा उत्सव खाजगी व सार्वजनिक जागेत सार्वजनिकरित्या साजरा करण्यास महापालिकेकडून मनाई करण्यात आली आहे. सार्वजनिक स्तरावर होळी आणि रंगपंचमी साजरी न करण्याच्या आदेशांसोबतच 'मी जबाबदार' या मोहिमेअंतर्गत वैयक्तिकरित्यादेखील हा उत्सव साजरा करणं टाळावं असं आवाहन पालिकेकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात करण्यात आले आहे.

Mumbai: BMC issues order - playing of Holi at public places and private spaces not allowed in the wake of #COVID19 pandemic and rise in cases here.

