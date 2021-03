मुंबईतील नव्या कोरोनाबाधितांचा आकडा 6 हजारांपार

मुंबई : मुंबईमध्ये गेल्या 24 तासांत 6 हजार 923 नवे कोरोनाबाधित रूग्ण आढळले. त्यामुळे मुंबईतील एकूण कोरोनाबाधितांचा आकडा 3 लाख 98 हजार 674 इतका झाला. आजच्या दिवसात 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृत्युंची संख्या 11 हजार 649 वर पोहोचली. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या मुंबईत 45 हजार 140 अॅक्टीव्ह रूग्ण आहेत. एकूण 3 लाख 40 हजार 935 लोक या आजारूतून पूर्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे रूग्ण बरे होण्याचा दर 86 टक्के इतका आहे.

Mumbai reports 6923 new #COVID19 cases, 08 deaths; taking the total number of cases to 3,98,674 and deaths to 11,649

महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात आज नवे 40 हजार 414 कोरोनाबाधित आढळले. गेल्या 24 तासात एकूण 17 हजार 874 कोरोनाबाधित रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले, पण 108 रूग्णांची कोरोनाशी झुंज अपयशी ठरली. आजची आकडेवारी एकत्रित करून एकूण 23 लाख 32 हजार 453 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले. सध्या राज्यात एकूण 3 लाख 25 हजार 901 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 85.95% इतके झाले आहे.

Today, newly 40,414 patients have been tested as positive in the state. Also newly 17,874 patients have been cured today. Totally 23,32,453 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 3,25,901 The patient recovery rate in the state is 85.95%

