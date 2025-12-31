मुंबई

BMC Elections : निवडणुकीआधीच वंचितने काँग्रेसचा गेम कसा केला? जागा आहेत, पण उमेदवार नाहीत… आता काय?

Pre-Poll Crisis for Congress in BMC Elections : मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी काँग्रेस-वंचित युतीत गोंधळ निर्माण झाला आहे, जागा असूनही उमेदवार नाहीत अशी परिस्थिती काँग्रेसची झाली.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यातील युतीत मोठा गोंधळ उघडकीस आला आहे. युतीच्या करारानुसार वंचित बहुजन आघाडीला देण्यात आलेल्या ६२ जागांपैकी २१ जागा वंचितने अचानक काँग्रेसला परत दिल्या. या २१ जागांपैकी फक्त पाच जागांवर काँग्रेसने स्वतःचे उमेदवार उभे केले आहेत, तर उर्वरित जागांसाठी पक्षाला उमेदवारच सापडले नाहीत.

