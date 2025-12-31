BMC Elections : निवडणुकीआधीच वंचितने काँग्रेसचा गेम कसा केला? जागा आहेत, पण उमेदवार नाहीत… आता काय?

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यातील युतीत मोठा गोंधळ उघडकीस आला आहे. युतीच्या करारानुसार वंचित बहुजन आघाडीला देण्यात आलेल्या ६२ जागांपैकी २१ जागा वंचितने अचानक काँग्रेसला परत दिल्या. या २१ जागांपैकी फक्त पाच जागांवर काँग्रेसने स्वतःचे उमेदवार उभे केले आहेत, तर उर्वरित जागांसाठी पक्षाला उमेदवारच सापडले नाहीत..पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीया घटनेमुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. जागा उपलब्ध असूनही उमेदवार नसल्याबद्दल इच्छुक नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पक्षातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्यात असलेला हा असंतोष आता उघडपणे समोर येत आहे. राजकीय वर्तुळातही या निर्णयाबाबत आश्चर्य आणि चर्चा सुरू आहेत. युती धर्म पाळला नाही, अशी टीका काही काँग्रेस नेत्यांकडून होत आहे..मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण २२७ जागांसाठी विविध पक्ष आणि आघाड्या आक्रमकपणे तयारी करत आहेत. सध्याच्या जागावाटपाच्या आकडेवारीनुसार, भाजपने १३७ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचे नियोजन केले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने १६४ जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर शिंदे गटाने ९० जागांवर दावा सांगितला आहे..PCMC Election: पिंपरी-चिंचवडमध्ये अखेरच्या मिनिटाला सगळे गणित बदलले! कोण कोणाविरुद्ध? १२८ जागांवर नेमकी कोणती आघाडी भिडणार?.काँग्रेसला फटकामनसेने ५३ जागांवर आपले उमेदवार उतरवण्याचे ठरवले आहे. काँग्रेस स्वबळावर १३९ जागा लढवत आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाला ६० ते ७० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीला काँग्रेसने ६२ जागा देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांनी काही जागा परत केल्यामुळे काँग्रेसला फटका बसला आहे..निवडणुकीत तीव्र चुरसया जागावाटपातून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तीव्र चुरस निर्माण होणार आहे. विशेषतः काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यातील तणाव युतीच्या एकजुटीवर परिणाम करू शकतो. उमेदवार नसलेल्या जागांमुळे काँग्रेसला आपली रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. एकीकडे जागा परत घेणे आणि दुसरीकडे उमेदवारच न मिळणे, यामुळे पक्षाची अंतर्गत अवस्था उघडी पडली आहे..BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत अफवा पसरवणाऱ्यांना माफी नाही! सोशल मीडियावर कडक नजर; मुंबई पोलिस अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.