मुंबई

BMC Update: मोठी बातमी! मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या नगरसेवकांची संख्या वाढणार, सत्तासमीकरण बदलणार?

Mumbai BMC Nomination Rule Change Strengthens Uddhav Thackeray Ahead of Civic Power Shift: मुंबई महापालिकेत नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या दहा झाल्याने सत्तासमीकरण बदलणार, उद्धव ठाकरे गटाला थेट राजकीय फायदा
Mumbai BMC to Appoint Ten Nominated Corporators, Uddhav Thackeray Camp Set to Gain

Mumbai BMC to Appoint Ten Nominated Corporators, Uddhav Thackeray Camp Set to Gain

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सदनात आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नेमले जाणार आहेत. महाराष्ट्र विधान परिषदेने २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे ही संख्या यापूर्वीच्या पाचपासून दुप्पट झाली आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलाचा सर्वात मोठा फायदा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाला होण्याची दाट शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.