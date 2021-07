रायगड, कोल्हापूर, चिपळूणच्या मदतीला धावली मुंबई BMCची पथके

By

मुंबई पालिकेची २ पथके रायगड आणि कोल्हापूरात मदतकार्यासाठी दाखल

मुंबई: महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना विविध नागरी सेवा सुविधा देणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपत्कालीन परिस्थितीच्या प्रसंगी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर देखील तत्परतेने मदत कार्य करीत असते. याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची २ पथके रायगडच्या व कोल्हापूरच्या दिशेने रवाना झाली आणि तेथे मदतकार्यासाठी दाखल झाली. रायगड व कोल्हापूरच्या दिशेने मार्गस्थ झालेल्या पथकांचे नियोजन हे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पी. वेलरासू आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी यांनी केले. याशिवाय, सांगली आणि चिपळूसाठीही पालिकेची पथके रवाना होणार आहेत. (Mumbai BMC sends rescue teams to help flood affected areas like raigad Chiplun Kolhapur Sangali)

मुंबई महानगरपालिकेचा एक चमू रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे मदत कार्य करण्यास रवाना झाला आहे. यामध्ये दोन वैद्यकीय चमू, १ फिरती वैद्यकीय प्रयोगशाळा, घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील सुमारे ७५ कर्मचारी, पाण्याचे ४ टँकर, १ टोइंग लाॅरी इत्यादींचा समावेश आहे. याबाबत वैद्यकीय विषयक बाबींचे व्यवस्थापन हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकमान्य टिळक सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी करत आहेत. तर आपत्कालीन व्यवस्थापन विषयक कार्यवाही ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक महेश नार्वेकर करत आहेत.

कोल्हापूर येथील पूर बाधित परिसरातील पर्जन्य जलवाहिन्या आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांविषयी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची आणखी एक चमू आज कोल्हापूरकडे रवाना झाला आहे. कोल्हापूरच्या दिशेने प्रस्थान केलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या चमुसोबत 'रिसायकल मशीन' आणि इतर आवश्यक यंत्रसामग्री देखील पाठविण्यात आली आहे.महापालिकेची यंत्रणा वापरत असताना यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उप मुख्य अभियंता सुनील सरदार यांचीही मदत घेण्यात येत आहे.