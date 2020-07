मुंबईतील संक्रमण नियंत्रणात! 19 प्रभागांमध्ये रुग्णवाढीचा दर झाला 'इतका' कमी

मुंबई : शहरातील कोव्हिड संक्रमण हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याचे दिसत आहे. मुंबईतील 24 पैकी 19 प्रभागांमध्ये रुग्णवाढीचा दर दिड टक्क्यांहून कमी आहे. तर, उरलेल्या पाच प्रभागांमध्ये संक्रमणाचे प्रमाण कमी होत आहे. मुंबईचा रुग्णवाढीचा दरही 1.26 टक्क्यांवरुन 1.21 टक्क्यांवर आला आहे. तर 9 प्रभागातील रुग्णवाढीचा दर 1 टक्क्यांहून कमी असून 4 प्रभागातील दर 1.2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मेगाब्लॉकमध्ये मध्ये रेल्वेने पार पाडले महत्वाचे काम; हार्बर मार्ग केला स्वच्छ... मुंबईतील 19 जूलैच्या नोंदीनुसार आर मध्य बोरीवली प्रभागातील कोव्हिड वाढीचा दर सर्वाधिक 2.4 टक्के नोंदविण्यात आला आहे. त्या खालोखाल कांदिवली आर उत्तरमध्ये 1.8 टक्के, डी ग्रन्टरोड, मलबार हिलमध्ये 1.7, टि मुलूंडमध्ये 1.7, आर उत्तर दहिसरमध्ये 1.6 आणि कुलाबा ए प्रभागात 1.4 टक्के वाढीचा दर आहे. ए प्रभाग हा मुंबईतील सर्वात सुरक्षित प्रभाग होता. मात्र, गेल्या तीन दिवसांत या भागातील संक्रमण अचानक वाढले होते. 18 जूलैला या प्रभागात रुग्णवाढीचा दर 1.7 टक्के होता. त्याच बरोबर आर मध्य येथे 2.5 टक्के, डि प्रभागात 1.9, आर दक्षिण येथे 1.9, टि प्रभागात 1.9, आर उत्तर येथे 1.7 टक्के रुग्णवाढीचा दर 18 जूलै रोजी नोंदवला होता. हॉटस्पॉट मधील रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी (दिवसात) प्रभाग 18 जूलै 19 जूलै एकूण रुग्ण 19 जूलै आर मध्य 28 29 4509 आर दक्षिण 37 38 4311 डी 37 42 3648 टि 38 42 4158 आर उत्तर 40 43 2455 ए 42 49 2313

Web Title: Mumbai corona transition under control! In 19 wards, the growth rate was 'so low'