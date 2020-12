आज मुंबईत 643 नवे रूग्ण, तर 12 रूग्णांचा मृत्यू

मुंबई, ता. 24 : मुंबईत आज 643 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 2,89,204 झाली आहे. तर आज 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 11,045 वर पोचला आहे. आज 711 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,69,294 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 93 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 366 दिवसांवर गेला आहे. तर 23 डिसेंबरपर्यंत एकूण 22,65,635 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 17 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.21 इतका आहे. महत्त्वाची बातमी : TRP प्रकरणात 15 वी अटक, बार्कचे माजी CEO पार्थो दासगुप्ता यांना अटक मुंबईत आज मृत झालेल्या 14 पैकी 11 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 10 पुरुष व 2 महिलेचा समावेश आहे. मृत झालेल्यांपैकी एकाचे वय 40 वर्षा खालील होते. 6 जणांचे वय 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 5 रुग्णांचे वय 60 वर्षांवर होते. मुंबईत 293 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 2,739 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 3,220 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड काळजी केंद्रात दाखल करण्यात येणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 423 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबईतील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा | Marathi news from Mumbai mumbai corona update on Christmas eve 643 new patients detected in mumbai

