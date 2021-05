दिलासादायक! मुंबईत रुग्ण दुपटीचा कालावधी 334 दिवसांवर

मुंबई: शहरात (Mumbai) रुग्णसंख्येचा घटता क्रम कायम असून काल दिवसभरात 1 हजार 57 नवीन रुग्णांची (New Cases) नोंद झाली. या आधी 18 मे या दिवशी सर्वात कमी 956 रुग्णांची नोंद (Lowest Patients) करण्यात आली होती. काल नोंद केलेल्या रुग्णसंख्येमुळे कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 6 लाख 98 हजार 867 झाली. तर, दिवसभरात 48 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 14 हजार 671 वर पोहोचला. (Mumbai Coronavirus Updates Patients Doubling Time has gone up)

दरम्यान, आज दिवसभरात 1,312 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याने आतापर्यंत 6,53,998 रुग्णांनी कोरोनाला हरवले आहे. त्यामुळे मुंबईत सध्या 28,086 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. दिवसभरात एकूण 48 रूग्णांना प्राण गमवावे लागले. सध्या मुंबईचा रिकव्हरी रेट म्हणजे बरे झालेल्या रुग्णांचा दर 93% आहे. तर रूग्णवाढीचा दर 0.20 टक्के इतका खाली आला आहे. तसेच, रूग्ण दुपटीचा कालावधी 334 दिवसांवर पोहोचला आहे.