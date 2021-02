फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, हॉटेलचा कर्मचारी पोलिसांच्या ताब्यात

मुंबई: मुंबईतल्या एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये एका अभिनेत्रीची छेडछाड केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. हॉटेलमधल्या कर्मचाऱ्याने अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन केल्याचं समजतंय. अभिनेत्रीनं या छेडछाडीप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. एका वेब सीरिजच्या शूटींगसाठी अभिनेत्री एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये गेली होती. वेब सीरिजचं दिवसभराचं शूटींग संपल्यानंतर अभिनेत्री कपडे बदलण्यासाठी हॉटेलमधील वॉशरुममध्ये गेली होती. त्यावेळी हॉटेलमधील एक कर्मचारी वॉशरुममध्ये आला आणि तिच्यासोबत गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला. अभिनेत्रीनं या प्रकरणी लोअर परेल येथील एनएम जोशी मार्गावरील पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. ही घटना दक्षिण मुंबईतील एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये शनिवारी घडली. हॉटेलच्या ३७ व्या मजल्यावरील एका वॉशरुममध्ये पीडित कपडे बदलण्यासाठी गेली होती. दरम्यान पीडित अभिनेत्रीनं तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी एका २२ वर्षीय संशयित आरोपीला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरु आहे. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवसभराचं शूटींग संपवून पीडित अभिनेत्री वॉशरुममध्ये कपडे बदलण्यासाठी गेली. यावेळी हॉटेलमधील कर्मचारी आणि आरोपी दिलेश्वर महंत याने तिला पकडून तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तिनं मदतीसाठी आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र आरोपीनं तिला घट्ट पकडून ठेवलं. यावेळी पीडितीनं आरोपीच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करुन घेतली आणि वॉशरुमच्या बाहेर येऊन आरडाओरडा केला. त्यानंतर आरोपी महंतला हॉटेलमधील इतर कर्मचाऱ्यांनी चांगलाच चोप दिल्याचं समजतंय. एनएम जोशी मार्ग पोलिसांनी आरोपी दिलेश्वर महंत विरोधात लैंगिक अत्याचारासहित भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Mumbai crime against woman in five star hotel at lower parel

