मुंबईतल्या मंदिरांमध्ये आजपासून दर्शनास सुरुवात, भाविकांमध्ये आनंद

मुंबईः तब्बल 8 महिन्यांनंतर आता मंदिरं भाविकांसाठी नियम आणि अटींचं पालन करून उघडण्यात आली आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनामुळे मंदिरं बंद ठेवण्यात आली होती. राज्यासह मुंबईतही मंदिरांसह सर्व धार्मिकस्थळं खुली झालीत. मंदिरं पहाटे चार ते पाचच्या सुमारास खुली करण्यात आली. त्यामुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण आहे. कोरोनाचे नियम पाळूनच भाविकांना मंदिरात प्रवेश देऊन दर्शन दिलं जात आहे.

पाडवा आणि भाऊबीजेच्या शुभ मुहूर्तावर ही मंदिरं खुली करण्यात आल्यानं रात्री उशिरापासून दर्शनासाठी भाविकांची तुफान गर्दी झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील जनतेला, भाविकांना दिवाळाचं भेट दिली. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील मंदिरं मार्च महिन्यापासून बंद करण्यात आली होती.

थर्मल स्क्रिनिंग, मास्क, सॅनिटाझर सोशल डिस्टन्सिंग यासारख्या गोष्टींचं पालन करून भाविकांना मंदिरामध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. मंदिरांमध्ये गर्भवती महिला, लहान मुलं आणी 65 वयापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या वृद्धांना प्रवेश मिळणार नाही.

Maharashtra: Devotees offer prayers at Shirdi Sai Baba temple; all religious places in the State have been allowed to reopen from today after remaining shut for months.#COVID19 pic.twitter.com/gdJuk3ugKc

— ANI (@ANI) November 16, 2020