गोरेगाव पूर्वेला गोडाऊनमध्ये भीषण आग, घटनास्थळावर फायर ब्रिगेडच्या आठ गाडया

गोरेगाव पूर्वेला एका गोडाऊनमध्ये भीषण आग भडकली आहे. फिल्मसिटीजवळ ही आग लागली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाडया तात्काळ घटनास्थळी रवाना झाल्या आहेत. घटनास्थळावर अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या आहेत. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून युद्धपातळीवर आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ही आग नेमकी कशामुळे लागली? आगीत किती जिवीत व वित्तहानी झाली, त्याची माहिती मिळू शकलेली नाही. (सविस्तर वृत्त लवकरच)

