Mumbai fire | गोरेगावच्या बांगुरनगरमधील लक्ष्मी पार्क स्टुडिओ जळून खाक

मालाड : गोरेगाव पश्चिम येथील बांगुरनगरस्थित लक्ष्मी पार्क स्टुडिओला भीषण आग लागली. सदर आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचे समजते. या आगीत दहा हजार स्केअर फुट असलेला संपूर्ण स्टुडिओ जळून खाक झाला. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन तास केलेल्या अथक प्रयत्नामुळे सदर आग आटोक्यात आली. दरम्यान, रेसिडेंशयल एरियामध्ये स्टुडिओला परवानगी देता येत नाही. तरीसुद्धा या स्टुडिओला कशी परवानगी दिली याबाबत स्थानिक रहिवाशी एडवोकेट श्रेयांस मिठारे व बांगुरनगर रेसिडेन्शिअल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, ही आग पालिका व अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे लागली असून तेच या आगीला कारणीभूत आहेत, असा आरोपही असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

बांगुर नगर येथील लक्ष्मी पार्क या स्टुडिओला भीषण आग लागली. स्टुडिओमध्ये काल आदिपुरुष या चित्रपटाचा मुहूर्त होता. सदर चित्रपटात सैफ अली खान, देवदत्त नागे व इतर कलाकार होते. शूटिंग झाल्यानंतर हे कलाकार तीनच्या आसपास गेल्यानंतर सदर स्टुडिओला आग लागल्याचे बोलले जात आहे. या आगीत सुदैवाने जीवितहानी झालेली नसली तरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व वित्तहानी झाली आहे. आग लागली त्यावेळी स्टुडिओमध्ये चारशे ते पाचशे कामगार काम करत होते. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षापासून या स्टुडिओमध्ये शूटिंगचे काम चालू होते. रात्रीही या स्टुडिओमधून मोठ्या प्रमाणात कर्कश आवाज येत असायचा. याबद्दलही स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला होता. परंतु याकडे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे.

#WATCH I Mumbai: A fire has broken out at a studio in Goregaon; 8 fire tenders present at the spot. No injuries reported yet. More details awaited. pic.twitter.com/GJ9pNB0q0x

— ANI (@ANI) February 2, 2021