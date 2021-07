'नॅचरल्स' नावाने आईसक्रीम विकण्यास गुजरातच्या कंपनीला मनाई

By

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश; पुढील सुनावणी सप्टेंबरमध्ये

मुंबई: नॅचरल्स आईसक्रीम या नावाने आईस्क्रीम किंवा अन्य उत्पादन विकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील कंपनीला मनाई केली आहे. मूळ नॅचरल्स आईस्क्रीम कंपनीचे प्रमुख रघुनंदन कामत यांनी वडोदरा येथील मंजलपूरमधील नॅचरल्स आईस्क्रीम कंपनी विरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. नॅचरल्स हा ट्रेडमार्क गैरप्रकारे वापरून ट्रेडमार्क नियमांचे उल्लंघन कंपनीने केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, तब्बल १५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणीही त्यांनी केली आहे. (Mumbai HC grants interim relief to owner of Naturals ice cream in trademark case)

या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात एक सदस्यीय खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यापुढे सुनावणी झाली. कामत यांनी सन 1984 मध्ये नॅचरल्स या नावाची नोंदणी केली आहे. तब्बल 48 लाख किलो आईस्क्रीमची विक्री असून देशात 130 फ्रैंचायजी आहेत. कंपनीची सन 2019-20 ची वार्षिक उलाढाल 312 कोटी रुपये आहे. असे असताना गुजरातमधील कंपनी सन 1992 पासून या नावाचा वापर करत आहे असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

न्यायालयाने तूर्तास पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवादी कंपनीला नॅचरल्स हे नाव व्यापार किंवा उत्पादनासाठी वापरण्यास मनाई केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबरला होणार आहे.