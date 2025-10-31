Mumbai hostage drama: एपीआय अमोल वाघमारेंनी एका क्षणात घेतला निर्णय अन् १७ लहानग्यांचे जीव वाचले; आर्यवर गोळी झाडण्यापूर्वी काय घडलं?

Rohit Arya: मुंबईच्या पवई येथील आरए स्टुडिओमध्ये १७ मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्य नावाच्या व्यक्तीला मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्याने गोळ्या घालून ठार केले. एपीआय अमोल वाघमारे यांनी शेवटच्या काही क्षणांत एक निर्णय घेतला अन् १७ मुलांचा जीव वाचला. अमोल वाघमारे, हे पवई पोलीस ठाण्याच्या दहशतवाद विरोधी कक्षातील अधिकारी आहेत. .चित्रपट निर्माता आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून ओळख असलेलला रोहित आर्य याने वेब सिरीजसाठी ऑडिशनच्या नावाखाली मुलांना पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये बोलावले होते. गुरुवारी सकाळी मुले पालकांसह स्टुडिओत पोहोचली. दुपारी १ वाजेपर्यंत मुले परत न आल्याने आणि त्यांचा संपर्क न झाल्याने पालकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली.रोहित आर्य १७ मुलांसह दोन महिला आणि एका तरुण पुरुष सहाय्यकासह आत कोंडले होते. त्याने दरावजे आणि खिडक्याने चोरी प्रतिबंधक सेन्सर लावून परिसर सुरक्षित करुन घेतला होता. जर पोलिसांनी आत येण्याचा प्रयत्न केलाच तर ज्वलनशील रसायनाची फवारणी करून जागा पेटवून देण्याची धमकीही त्याने दिली होती. याशिवाय त्याच्याकडे एअर गन देखील होती..रोहित आर्यने ओलीस ठेवलेल्या मुलांचे दोन गट बनवले. त्यानंतर त्याने एक व्हिडीओ टाकून आपला उद्देश सांगितला. राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे त्याचे देणे असलेले पैसे मिळवण्यासाठी काही लोकांशी बोलणे करायचे आहे आणि मुलांचे नुकसान करण्याची त्याची इच्छा नाही, असं तो म्हणालेला..Mushroom Farming: आईची प्रेरणा बनली यशाची किल्ली; बाम्हणी येथील अनंत इखार झाला उद्योजक.पोलिसांनी बाथरुमच्या मार्गाने स्टुडिओत प्रवेश मिळवलास्थानिक पोलिस, बॉम्ब शोधक पथक आणि क्विक रिस्पॉन्स टीम यांनी अग्निशमन दलाला इमारतीच्या मागच्या बाजूने प्रवेश करण्यास सांगितले. दुसरीकडे पोलिस आरोपीशी वाटाघाटी करत होते. रोहितला पोलिसांनी बोलण्यात गुंतवणूक ठेवलं. तेवढ्या वेळेत पोलिसांचे दोन पथके अग्निशमन दलाच्या मदतीने इमारतीच्या डक्ट लाईनवरून वर चढले. पोलिसांच्या एका टीमने पहिल्या मजल्यावरच्या हॉलमध्ये प्रवेश केला. तिथेच मुलांना ओलीस ठेवण्यात आलेले होते. पोलिसांच्या दुसऱ्या टीमने भिंत तोडून हॉलमध्ये प्रवेश केला..Aishwarya Narkar : ऐश्वर्या नारकर 8 वर्षांनंतर रंगभूमीवर परतणार! 'शेवग्याच्या शेंगा' नाटकात खास आहे तरी काय? .अमोल वाघमारे यांनी एका क्षणात घेतला निर्णयपवई पोलीस ठाण्याच्या दहशतवाद विरोधी कक्षातील अधिकारी अमोल वाघमारे यांनी बाथरूममधून स्टुडिओ, हॉलमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनीच रोहित आर्यवर गोळी झाडली, ती रोहितच्या गोळी त्याच्या छातीत लागली. रोहित हा पोलिसांच्या दिशेने जेव्हा धावला तेव्हा मुलांची सुरक्षितता ध्यानात घेऊन त्याच्यावर गोळी झाडली.गोळीबार करणं हे नियोजनामध्ये नव्हतं, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. परंतु रोहित आर्यच्या हालचाली बघून पोलिसांना हा निर्णय घ्यावा लागाल. हा स्प्लिट सेकंद निर्णय होता, असं पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितलं. या घटनेवरुन सरकार आणि पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रोहितच्या पायावर गोळी का झाडली नाही? असा प्रश्न विचारला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.