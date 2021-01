मुंबईची हवा पडली 'आजारी'; कशामुळे होतेय मुंबईची हवा इतकी विषारी ?

मुंबई : मुंबईच्या तापमानात घट झाली असतानाच मुंबईची हवाही आजारी पडण्यास सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी मुंबईत 311 एक्यूआय हवा गुणवत्ता पातळी नोंदविली गेली, जी 'अत्यंत वाईट ' प्रकारात मोडते. तर काही भागात हवेची गुणवत्ता अगदी खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे. प्रादेशिक हवामान खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी मुंबई उपनगराचे किमान तापमान 17 अंश सेल्सिअस, तर शहराचे तापमान 19.5 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. कमाल तापमानही उपनगरात 31.3 आणि शहरात 29.4 डिग्री सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. हवेच्या गुणवत्तेवर नजर ठेवणाऱ्या सिस्टम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च (एसएएफएआर) चे संचालक गुफरन बॅग म्हणाले की, सध्या मुंबईत अतिशय थंड वातावरण आहे, त्यामुळे हवेतील कण वातावरणात साचून राहतात. हवेत उपस्थित प्रदूषक बाहेर पडण्यास सक्षम नसतात, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता खराब आहे. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील सर्व बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा हवा गुणवत्ता - मालाड - 342 एक्यूआय

कुलाबा - 334 एक्यूआय

चेंबूर - 309 एक्यूआय

अंधेरी - 308 एक्यूआय

बीकेसी - 302 एक्यूआय

बोरिवली - 301 एक्यूआय

माझगाव - 297 एक्यूआय

वरळी - 190 एक्यूआय

भांडुप - 145 एक्यूआय हवा गुणवत्ता मोजमाप - 0 ते 50 एक्यूआय - चांगले

51 ते 100 एक्यूआय - समाधानकारक

101 ते 200 एक्यूआय - मध्यम

201 ते 300 एक्यूआय - खराब

301 ते 400 एक्यूआय - अत्यंत वाईट

400 च्या वर - गंभीर mumbai important news air quality of city recorded dangerous read what are reasons behind it

Web Title: mumbai important news air quality of city recorded dangerous read what are reasons behind it