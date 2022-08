मुंबई, कोकणात तीन-चार तासांत जोरदार वाऱ्यांसह बरसणार पाऊस - IMD

मुंबईसह कोकण विभागातील जिल्ह्यांना येत्या तीन ते चार तासांत वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाचा तडाखा बसण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. त्यामुळं मुंबईकरांनी काळजी घेण्याचं आवाहनही विभागाकडून करण्यात आलं आहे. (Mumbai Konkan to receive intense rain with gusty winds in 3 to 4 hours IMD)

हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, ठाणे, मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही ठिकाणी ४० ते ५० किमी वेगानं वारे वाहतील. त्याचबरोबर या भागांमध्ये मध्यम ते तीव्र स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

पुण्यातही वाढला पावसाचा जोर

दरम्यान, पुणे शहरातील पावसाचा जोर मंगळवारीही (ता.९) कायम राहणार असून, बहुतेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यमस्वरूपाचा पाऊस पडेल. तसेच याच काळात घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिवृष्टी होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. मंगळवारी घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट देण्यात आला असून, या काळात नागरिकांनी विनाकारण बाहेर पडू नसे अशी सूचनाही हवामान विभागाने दिली.