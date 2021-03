उद्या कुठे, कधी आणि किती वेळ मेगाब्लॉक ? वाचा सविस्तर बातमी

मुंबई : हार्बर, ट्रान्स हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी उद्या रविवारी (ता.14) रोजी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यावेळी सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 4.30 या वेळेत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना मुख्य मार्गाने प्रवास करण्याची परवानगी दिल्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे. ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी ते कुर्ला आणि वाशी ते पनवेल या दरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत. तर, मध्य रेल्वे मार्गावर ब्लॉक नसेल. कुठे : कुर्ला-वाशी अप आणि डाऊन मार्ग

कधी : सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 दरम्यान

परिणाम : सीएसएमटी ते पनवेल / बेलापूर/ वाशी अप आणि डाऊन लोकल सेवा ब्लॉक दरम्यान बंद राहतील. वांद्रे/गोरेगाव ते सीएसएमटी अप आणि डाऊन लोकल सेवा ब्लॉक दरम्यान बंद राहतील. या ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी- कुर्ला, वाशी ते पनवेल दरम्यान विशेष लोकल सोडण्यात येणार आहे. अत्यंत महत्त्वाची बातमी : सचिन वाझे यांचं धक्कादायक WhatsApp स्टेटस; वाझेंच्या स्टेटसमुळे पोलिस दलातही खळबळ कुठे : ठाणे-वाशी/नेरुळ अप आणि डाऊन मार्ग

कधी : सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 दरम्यान

परिणाम : ब्लॉकवेळी ठाणे-वाशी/नेरुळ/पनवेल अप आणि डाऊन लोकल सेवा बंद राहतील. कुठे : मरीन लाईन्स ते माहीम दरम्यान डाऊन धिम्या मार्गावर

कधी : सकाळी 10.35 ते दुपारी 3.35 पर्यंत

परिणाम : या ब्लॉक कालावधीत मरीन लाईन्स ते माहीम दरम्यान डाऊन धिम्या मार्गावरील लोकल डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकादरम्यान जलद मार्गावरील फलाट नसल्या कारणाने येथे लोकल थांबा नसेल. mumbai local news complete details of local train megablock to be taken on 14th march

