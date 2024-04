मुंबई

Mumbai Local News: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक: प्रवाशांचे होणार हाल !

उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी १४ एप्रिल २०२४ रोजी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे|On Sunday 14th April 2024, megablock will be taken on all the three lines on Sunday, April 14, 2024 to repair the tracks on the suburban railway line and to carry out some technical works in the signal system.