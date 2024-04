mumbai local megablock sakal

मुंबई

Mumbai Local News: मुंबईकरांना दिलासा! आज पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॅाक नाही

मध्य रेल्वेच्या ठाणे ते कल्याण अप- डाऊन धीम्या मार्गावर तर हार्बर मार्गावरील कुर्ला ते वाशी अप- डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे |The Thane to Kalyan up-down slow line of the Central Railway and the Kurla to Vashi up-down line on the Harbor line will have megablocks.