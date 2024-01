मुंबई

Mumbai Metro: मुंबईकरांना मोठा दिलासा; आता 'आरे ते बीकेसी' दरम्यान धावणार मेट्रो!

The 12.5km Aarey-BKC stretch will offer connectivity to airports and Metro 1; एप्रिलमध्ये आरे-बीकेसी दरम्यानची मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे एमएमआरसीएलचे नियोजन आहे. त्याची तयारी प्रशासनाकडून जोरदार सुरू असून पुढील चार वर्षे प्रवासी तिकीट, सेवा आदींकरिता एजन्सी नेमली जाणार आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.