मुंबईकरांनो टेन्शन घ्यायचं नाही! सर्व जम्बो कोव्हिड केंद्रांबाबत BMC चा मोठा निर्णय

मुंबई : लोकल रेल्वे सेवा 1 फेब्रुवारीपासून सर्व प्रवाशांसाठी सुरू होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतील सहा जम्बो कोव्हिड केंद्र सुरू ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. 31 मार्चपर्यंत जम्बो कोव्हिड केंद्र बंद न करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. कोव्हिडचा संसर्ग सध्याच्या परिस्थितीत कमी आहे; मात्र लोकल सुरू झाल्यावर होणाऱ्या गर्दीमुळे संसर्ग वाढण्याची भीती कायम आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत जम्बो कोव्हिड केंद्र सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. पुढील दोन महिन्यांतील रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊन जम्बो कोव्हिड केंद्रांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जम्बो कोव्हिड केंद्रात प्रामुख्याने विलगीकरण तसेच संशयित रुग्णांना ठेवले जाते. काही प्रमाणात कोव्हिड रुग्णांवरही उपचार केले जातात. दहिसर, गोरेगाव नेस्को, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुलुंड येथे दोन आणि वरळी, भायखळा अशी सहा कोव्हिड केंद्र सध्या सुरू आहेत. ती आता 31 मार्चपर्यंत बंद करण्यात येणार नाहीत. 478 कोव्हिड केंद्र बंद

कोव्हिडची भीषण परिस्थिती असताना मुंबईत 517 कोव्हिड उपचार केंद्र सुरू करण्यात आली होती; मात्र आता ही संख्या 39 वर आणण्यात आली आहे. ही केंद्र 31 मार्चपर्यंत सुरू ठेवण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सध्या जम्बो कोव्हिड केंद्रासह कोव्हिड हेल्थ सेंटरमध्ये 10 हजार 152 खाटा रिक्त आहेत, तर 3243 रुग्ण आणि संशयित रुग्ण, विलगीकरण केलेल्या व्यक्ती येथे आहेत. पालिकेने कोव्हिड काळात सात जम्बो कोव्हिड केंद्रांसह 517 कोव्हिड केंद्र, विलगीकरण केंद्र सुरू केली होती. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 46 कोव्हिड केंद्रांची तयारी

कोव्हिडवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेले आहे; मात्र तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून महानगरपालिकेने 46 कोव्हिड केंद्र अवघ्या दोन दिवसांत सुरू करण्याची तयारी करून ठेवली आहे. यात उपचारासाठी 8905 खाटा उपलब्ध होतील. ( संपादन - तुषार सोनवणे )

