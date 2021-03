अँटिलियाजवळ स्कॉर्पियोसोबत दिसलेल्या 'त्या' कारबाबत धक्कादायक खुलासा

फेब्रुवारी महिन्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो कार सापडली होती. या प्रकरणात शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सचिन वाझे यांना अटक केली. आता या प्रकरणात अनेक धक्कादायक नवीन खुलासे होत आहेत. अंबानी यांच्या घराजवळ पार्क केलेल्या स्कॉर्पियोसोबतच इनोव्हा कारही सीसीटीव्हीमध्ये दिसली होती. आता ही इनोव्हा कार एनआयएने ताब्यात घेतली आहे. ही तीच गाडी आहे, अन्टीलियाजवळच्या CCTV मध्ये दिसून आली होती. ही गाडी पोलिस आयुक्तालयात उभी होती. याच गाडीचा वापर CIU चे अधिकारी करत असल्याची माहिती सूञांनी दिली आहे. संबधित गुन्ह्यात ही गाडी वापरल्याचा संशय NIA ला आहे. त्यानुसार NIAने आता CIU च्या चार अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावलं असून या चौघांना गाडीबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. CIU चे दोन अधिकारी NIA कार्यालयात दाखल झाले आहेत. "मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातल्या ओसामा बिन लादेनला अटक" सचिन वाझेंची प्रकृती बिघडली

दरम्यान न्यायालयात हजर करण्याआधी सचिन वाझे यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. जे.जे. रुग्णालयात सचिन वाझे यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले होते. अकराच्या सुमारास वाझेंना न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान एनआयएच्या ताब्यात असताना सचिन वाझे यांची तब्येत बिघडली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यांना सलाईन लावण्यात आलं होतं. एनआयचे अधिकारी चौकशी करत असताना, त्यांना थकवा जाणवत होता. त्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेऊन उपचार करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना पुन्हा एनआयए कार्यालयात आणण्यात आलं.

