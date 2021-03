प्रकृती बिघडल्याने सचिन वाझेना लावलं सलाईन

फेब्रुवारी महिन्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो कार सापडली होती. या प्रकरणात शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सचिन वाझे यांना अटक केली. तब्बल १२ तासाच्या चौकशीनंतर एनआयएने अटकेची कारवाई केली. सचिन वाझे यांची कोठडी मिळवण्यासाठी आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येईल. दरम्यान न्यायालयात हजर करण्याआधी सचिन वाझे यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. जे.जे. रुग्णालयात सचिन वाझे यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले होते. अकराच्या सुमारास वाझेंना न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान एनआयएच्या ताब्यात असताना सचिन वाझे यांची तब्येत बिघडली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यांना सलाईन लावण्यात आलं होतं. एनआयचे अधिकारी चौकशी करत असताना, त्यांना थकवा जाणवत होता. त्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेऊन उपचार करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना पुन्हा एनआयए कार्यालयात आणण्यात आलं.

