मुंबईत गेल्या 24 तासात 908 कोरोना रुग्णांची वाढ, तर रुग्ण बरे होण्याचा दर 89 टक्क्यांवर

मुंबई : मुंबईत आज 908 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,58,408 झाली आहे. मुंबईत आज 25 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,275 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,716 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,29,538 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 89 टक्के इतका झाला आहे. राज्य पोलिस कोरोनामुक्तीच्या दिशेने? बाधित पोलिसांची संख्या घटली मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर दिवसेंदिवस वाढत असून आतापर्यंत 171 दिवसांवर गेला आहे. तर 31 ऑक्टोबर पर्यंत एकूण 15,37,356 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 25 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.41 इतका आहे. मुंबईत आज नोंद झालेल्या 25 मृत्यूंपैकी 17 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 16 पुरुष तर 9 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 25 रुग्णांपैकी एकाचे वय 40 वर्षा खालील होते, 5 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 19 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. कोरोना काळात पडद्यामागील कलाकारांना मदत केल्याबद्दल प्रशांत दामले यांचा सन्मान मुंबईत 584 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 7,265 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 9,660 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 721 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

