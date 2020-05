मुंबईत रुग्णवाढ सुरूच.... आज 441 नवे रुग्ण! वाचा आजची आकडेवारी

मुंबई : मुंबईत कोरोना बाधित नव्या रुग्णांची संख्या आज ही वाढल्याने चिंता कायम असल्याचे दिसते . मुंबईत आज तब्बल 441 नवे रुग्ण सापडले आहेत , त्यामुळे मुंबईतील एकूण रुग्णांचा आकडा साडे आठ हजाराच्यावर पोहोचला आहे. तर मुंबईत मृत्यू होण्याचे प्रमाण सुरूच असून आज ही तब्बल 21 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 343 वर पोचला आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा आज मुंबईत 441 नवे कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने रुग्णांची संख्या 8613 झाली आहे. आज सापडलेल्या एकूण रुग्णांपैकी 381 रुग्ण आज आढळले असून 60 रुग्ण 30 एप्रिल ते 1 मे रोजी दाखल झाले असल्याचे सांगण्यात येते. आज झालेल्या 21 मृत्यूंपैकी 10 जणांना दीर्घकालीन आजार होते.तर 7 जणांचा मृत्यू वार्धक्याशी संबंधीत आहे. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 12 पुरुष तर 9 महिलांचा समावेश होता. मृत झालेल्या रुग्णांपैकी एकाचे वय 40च्या वर होते तर 11 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. तर 9 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. मुंबईतील मृतांचा एकूण आकडा 343 झाला आहे. आज एकूण 469 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून आतापर्यंत 11,464 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मुंबई शहराला पडलीये ग्रामीण भागाची गरज! पालिका मागवणार डॉक्‍टर... कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 100 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1804 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबई व मुंबई उपनगर रेड झोनमध्ये आल्याने व तिथे काही गतीविधी सुरू झाल्याने नागरिकांनी सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: In Mumbai, the number of patients continues .... Today, 441 new patients