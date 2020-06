सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी मोठी अपडेट, पोलिसांनी बॉलिवूडच्या बड्या कंपनीला दिलेत 'हे' आदेश...

मुंबई : बॉलीवूडमधील बड्या निर्मीती कंपनीने सुशांत सिंग सोबत केलेले कॉन्ट्रॅक्टची प्रत सादर करण्यात पोलिसांनी सांगितले आहे. गुरूवारी याप्रकरणी सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीसह तिघांचे जबाब नोंदवले. बॉलीवूडमधील एका बड्या कंपनीसोबत अभिनेता सुशांतसिंगचे कॉन्ट्रॅक्ट होते. त्या कंपनीला आता पोलिसांनी या कॉन्ट्रॅक्टची प्रत सादर करण्यास सांगितली आहे. सुशांतच्या आत्महत्येला गटबाजी कारण असल्याचा आरोप नुकताच अनेक कलाकारांनी केला होता. त्या अनुषंगाने तपासाच्या दृष्टीने पोलिसांनी उचललेले हे पाऊल म्हणता येईल. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी गुरूवारी याप्रकरणी रिया चक्रवर्तीसोबत पब्लिक रिलेशन मॅनेजर व सुशांतचा व्यवसायिक मॅनेजर यांचा जबाब नोंदवला. या दोघांच्याही जबाबात काही विशेष माहिती मिळाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मोठी बातमी - डेक्‍सामिथाझोन कोरोनावर प्रभावी पण विनाकारण डेक्‍सामिथाझोन घ्याल तर..., वैज्ञानिक म्हणतात... रियाकडून सुशांतबद्दल सविस्तर माहिती घेण्यात आली आहे. गरज पडल्यास तिला शुक्रवारीही बोलवण्यात येईल. सुशांत सिंगप्रकरणी पोलिसांनी बुधवारी कास्टींग डायरेक्टरचा जबाब नोंदवला होता. पोलिसांनी मंगळवारी सुशांतचे वडील व दोन बहिणी, कास्टिंग दिग्दर्शक मुकेश छाब्रा, नोकर अशा 12 जणांचा जबाब नोंदवला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच डाय-याही हस्तगत केल्या असून त्यांची तपासणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. mumbai police asked to submit contracts done with sushant singh rajput to various bollywood companies

