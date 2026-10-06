Cyber fraud racket: मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने एका मोठ्या सायबर गुन्हेगाराच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या महाशयाने तब्बल ९ हजार ६७३ नागरिकांची फसवणूक करत त्यांना १५० कोटी रुपयांना गंडा घातला होता. पोलिसांनी मध्य प्रदेशातून या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे..मुंबई पोलिसांनी आपल्या अधिकृत X अकाऊंटवरुन पोस्ट करत या कारवाईबाबत माहिती दिली. पोलिस सांगतात, आंतरराज्यीय सायबर फसवणूक प्रकरणाचा मुंबई गुन्हे शाखेकडून पर्दाफाश करण्यात आला आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने मध्य प्रदेशातील ३६ वर्षीय आरोपीला अटक केली..अटक केलेल्या आरोपीने विकसित केलेले २,८०५ बनावट ॲप्स देशभरातील ९,६७३ नागरिकांच्या सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीशी संबंधित असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..मुंबई पोलिसांनी आवाहन केलंय की, अनोळखी संदेश, ई-मेल किंवा दुव्यांद्वारे प्राप्त झालेले एपीके फाईल्स डाउनलोड करू नका. ॲप्स केवळ अधिकृत स्रोतांवरूनच डाउनलोड करा. तसेच सायबर फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० वर संपर्क साधण्याचं आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आलेलं आहे..दरम्यान, सायबर गुन्हेगारीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. लोकांचे बँक खाते रिकामे करण्यासाठी गुन्हेगारांकडून शक्कल लढवल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होतेय. एकदा पैसे गेल्यानंतर माघारी येण्यासाठी खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कुठल्याही अनोखळी फाईल्सवर उघडू नयेत, असं आवाहन करण्यात येत आहे.