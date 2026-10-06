मुंबई

Mumbai Police: 2 हजार 850 बनावट अ‍ॅप्स अन् 9 हजार 673 नागरिकांची 150 कोटींची फसवणूक; मुंबई पोलिसांनी केला पर्दाफाश

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Mumbai Police

Mumbai Police

esakal

संतोष कानडे
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Cyber fraud racket: मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने एका मोठ्या सायबर गुन्हेगाराच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या महाशयाने तब्बल ९ हजार ६७३ नागरिकांची फसवणूक करत त्यांना १५० कोटी रुपयांना गंडा घातला होता. पोलिसांनी मध्य प्रदेशातून या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.

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