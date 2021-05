कार्यकर्त्यांच्या लसीकरणासाठी मुंबईत राजकीय पुढाऱ्यांची फिल्डिंग

मुंबई: लसीकरण कमी (vaccination) आणि गोंधळ अधिक अशी सध्या परिस्थिती आहे. यात राजकीय पुढाऱ्यांनी (politicians) भर टाकली असून आपल्या कार्यकर्त्यांच्या लसीकरणासाठी फिल्डिंग लावत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसावर अन्याय होत असून गोंधळ वाढत असल्याचे दहिसर जम्बो कोविड केंद्राच्या अधिष्ठाता डॉ.दीपा श्रियान यांनी सांगितले. (mumbai politicians are putting pressure for vaccination of their activist)

दहिसर कोविड केंद्रांवर मोठा गोंधळ झाला. लसीकरणासाठी आलेल्या लोकांना आवरण्यासाठी मोठा पोलीस फौजफाटा बोलवावा लागला. दहिसर कोविड लसीकरण केंद्रांमध्ये त्यावेळी 2,196 लाभार्थींची लसीकरण झाले. मात्र लसिकरणासाठी 3500 ते 4000 लोकं आली होती. इतर लोकांना माघारी जावे लागल्याने संतप्त लोकांनी गोंधळ घातला.

कोविड केंद्रांवर नियंत्रित साठा येत आहे. या साठ्याप्रमाणे लसीकरणाचे नियोजन करावे लागते. मात्र अनेक राजकीय पुढारी आपल्या कार्यकर्त्यांना थेट लसीकरण केंद्रांवर पाठवत असल्याने गोंधळ होत असल्याचे दीपा श्रियान यांनी सांगितले. यातील अनेक लोकं कोविन ऍप मध्ये नोंदणी न करता येतात. त्यांची रांगेत उभी राहायची तयारी देखील नसते.

रांगेत उभे राहायला किंवा टोकन घ्यायला सांगितले तरी हुज्जत घालतात असे ही डॉ श्रियान यांनी सांगितले. नोंदणी केलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आधी कार्यकर्त्यांचे लसीकरण व्हावे यासाठी पुढारी स्वता फोन करून दबाव टाकत असल्याचे ही डॉ श्रियान म्हणाल्या. यातील काही कर्मचाऱ्यांना आर्थिक प्रलोभन देऊन देखील आपला संधी साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ही डॉ श्रियान म्हणाल्या.

मुंबईतील लसीकरण केंद्रांवर गोंधळाची स्थिती दिसली. लसीकरणासाठी येणाऱ्या लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. लसीसाठी दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागते. तरी देखील लोकांना लस न घेता माघारी जावे लागते. एखाद्या कोविड केंद्रावर उपलब्ध लस साठ्यापेक्षा तिप्पट लोकांची गर्दी जमते. त्यामुळे लसीकरणापेक्षा गोंधळच अधिक होतो.

कोरोना गरीब श्रीमंत असा भेद करत नाही. सर्वांना लसीकरणाची गरज आहे. काही लोक वाशीलेबाजीने लस घ्यायचा प्रयत्न करत असल्याने लसीकरण मोहीमेत गोंधळ होतो. शिस्तीत आणि कोविन ऍप वर नोंदणी करून लस घेतली तर सर्वांना सुरक्षित लस घेता येईल.

- डॉ. दीपा श्रियान , अधिष्ठाता , दहिसर जम्बो कोविड केंद्र