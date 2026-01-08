मुंबई

Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून लाज वाटते…” महेश मांजरेकरांच्या एका वाक्याने खळबळ, म्हणाले "आता विकास नको!"

Mahesh Manjrekar interviewed Raj Thackeray and Uddhav Thackeray: अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीत मुंबईतील प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली.
Raj Thackeray and Uddhav Thackeray Interview: अभिनेता आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी मुंबईतील वाढत्या प्रदूषण आणि गर्दीमुळे व्यक्त केलेली खंत चर्चेचा विषय ठरली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीत मांजरेकर यांनी मुंबईकर म्हणून घराबाहेर पडताना लाज वाटते, असे सांगितले. त्यांच्या या विधानामुळे शहरातील अनियोजित विकास आणि पर्यावरणीय समस्यांवर चर्चा निर्माण झाली आहे.

