Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून लाज वाटते…” महेश मांजरेकरांच्या एका वाक्याने खळबळ, म्हणाले "आता विकास नको!"

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray Interview: अभिनेता आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी मुंबईतील वाढत्या प्रदूषण आणि गर्दीमुळे व्यक्त केलेली खंत चर्चेचा विषय ठरली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीत मांजरेकर यांनी मुंबईकर म्हणून घराबाहेर पडताना लाज वाटते, असे सांगितले. त्यांच्या या विधानामुळे शहरातील अनियोजित विकास आणि पर्यावरणीय समस्यांवर चर्चा निर्माण झाली आहे. .तेव्हा मला लाज वाटतेमुलाखतीदरम्यान मांजरेकर यांनी मुंबईच्या सद्य:स्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, एक मुंबईकर म्हणून मी आज जेव्हा घरातून बाहेर पडतो ना, तेव्हा मला लाज वाटते की माझी मुलं या शहरात वाढणार आहेत. शहरातील हवेची गुणवत्ता निर्देशांक १८३ पर्यंत पोहोचला आहे. ते म्हणाले, "मी दररोज ही आकडेवारी पाहतो. जर कुणी मला दुसरीकडे जाण्याचा पर्याय दिला, तर मी तात्काळ निघून जाईन. मुंबईत राहूनही आता त्रास होतो." त्यांनी मुंबईची तुलना फुग्याशी केली, ज्यात क्षमतेपेक्षा पाचपट हवा भरल्यास ते फुटते. शहराची लोकसंख्या २ कोटी ३१ लाखांवर पोहोचली असून, गर्दी कमी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "मुंबईत आता विकास करण्याचीही जागा उरलेली नाही," असे ते म्हणाले..सरकारच्या धोरणांवर टीकाउद्धव ठाकरे यांनी मांजरेकरांच्या या भावनांना प्रतिसाद देताना सध्याच्या सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. ते म्हणाले, "मुंबईत इतके वर्ष राहता, आमचा जन्म इथलाच आहे. पूर्वी कधी प्रदूषण इतके वाईट झाले नव्हते. आता भाजपच्या विकासाच्या जाहिराती दिसतात, पण ही विनाशाची गती आहे. नियोजन नसलेला विकास हा तुमच्या त्रासाचे कारण आहे." त्यांनी शहरातील रस्ते खोदाई, इमारती उभारणे आणि मेट्रो प्रकल्प यांचा उल्लेख करून सांगितले की, हे सर्व गरजेचे असले तरी एकाच वेळी सुरू करणे चुकीचे आहे. "मुंबईकर कर भरतात, पण त्याबदल्यात प्रदूषण मिळते," असे ते म्हणाले..विकासाची संकल्पनाविकासाची संकल्पना स्पष्ट करताना उद्धव म्हणाले, "विकास म्हणजे फक्त रस्ते किंवा पूल नव्हे. हॉस्पिटल कमी आणि जीवन चांगले असावे. पण आता विकास नको, अशी मानसिकता झाली आहे कारण अनियोजित कामे." त्यांनी २०१२ पासूनच्या आपल्या जाहिरातींचा उल्लेख केला, ज्यात शाळा, पाणी आणि कोस्टल रोड यांचा अभिमान व्यक्त केला. कलानगरमधील अनावश्यक उड्डाणपूल आणि वॉकर ब्रिज यामुळे धूळ आणि सिमेंटचे कण फुप्फुसात जात असल्याचे ते म्हणाले. "मुंबईत कार्बन डायॉक्साइडचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. श्वासात ऑक्सिजनपेक्षा कार्बन जास्त," असे मांजरेकरांनी जोडले.राज ठाकरे यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. ते म्हणाले, "विकासाच्या नावाखाली रिडेव्हलपमेंट आणि झाडांची कत्तल सुरू आहे. टाऊन प्लॅनिंग नसल्याने समस्या वाढल्या. २००८-०९ मधील माझ्या भाषणात मी मुंबई आणि पुण्याच्या बरबादीबाबत बोललो होतो." मांजरेकरांनी पुण्यात स्थलांतर केल्याचा अनुभव सांगितला, पण गर्दीमुळे परत आले. "मुंबईत येणारे लोंढे थांबवले पाहिजेत," असे ते म्हणाले..Raj Thackeray : ठाकरेंचे आमदार गुवाहाटीला कसे नेले? बँकेतून लोन तर नव्हतं ना? राज ठाकरेंनी सांगितलं ५० खोक्यांचं गणित....विकासासाठी कांदळवन तोडले जातातउद्धव ठाकरेंनी कांदळवन (मॅनग्रोव्हज) कापण्यावर भाष्य केले. "विकासासाठी कांदळवन तोडले जातात, पण भरपाई चंद्रपूरसारख्या दूरच्या भागात केली जाते. याचा काय फायदा?" त्यांनी २०१७ च्या वचननाम्यात गारगाई आणि पिंजाळ धरणांचा उल्लेख केला, पण त्यासाठी ६ लाख झाडे कापावी लागतील हे लक्षात आल्याने समुद्राचे पाणी शुद्ध करण्याचा पायलट प्रकल्प सुरू केला. "तो प्रकल्प डिसेंबरपर्यंत पूर्ण झाला असता, ४०० एमएलडी पाणी मिळाले असते. पण हे सरकार कॉण्ट्रक्टरसाठी धरणांकडे वळले." आरेच्या जंगलाबाबतही ते म्हणाले, "मेट्रो हवी, पण जंगल कापण्याची गरज नव्हती. कांजूरमार्गला पर्याय होता, पण हट्टापायी दोन्ही जागा वापरल्या.".वाहतुकीच्या समस्या मांजरेकरांनी पाणी आणि वाहतुकीच्या समस्या सांगितल्या. "नवीन इमारतींना २४ तास पाणी, पण जुन्या इमारतींना फक्त २-३ तास. १० मिनिटांच्या प्रवासाला आता तास लागतो. मुंबईत ५१ लाख गाड्या आहेत." राज ठाकरेंनी जागांच्या व्यवस्थापनावर बोलताना सांगितले, "केंद्र, राज्य, पालिका आणि खासगी जागा आहेत. खासगी जागेत झोपड्या नाहीत, पण सरकारी जागेत अनधिकृत बांधकामे. वचक आणण्याची गरज आहे." दिल्लीच्या प्रदूषणाची तुलना करून ते म्हणाले, "राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, राज्य म्हणून पाहावे."उद्धव ठाकरेंनी शेवटी सांगितले, "राज्यकर्त्यांचे प्रेम राज्यावर असावे, सत्तेवर नव्हे. आजचे नेते मुंबईकर नसल्याने कॉण्ट्रक्टरसाठी काम करतात." या मुलाखतीने मुंबईच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त झाली असून, नियोजित विकासाची मागणी जोर धरू लागली आहे..Raj Thackeray: भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी फडणवीसांनी करू नये, आपलं ठेवायचं झाकून...; राज ठाकरेंनी अजित पवार अन् बैलगाडी सर्व काढलं.