मुंबईत बरसल्या पावसाच्या हलक्या सरी; जाणून घ्या हवामान केंद्राची माहिती

मुंबई : गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाच्या सरी कोसळत (little rainfall in Mumbai) असल्याने मुंबईत गारवा (winter feeling) निर्माण झाला आहे. आज मुंबईत कमाल 26 अंश सेल्सियस तापमानाची (whether) नोंद झाली. गेले दीड महिना उघडीप घेतलेल्या पावसाने मुंबईत पुन्हा एकदा (monsoon returns) हाजिरी लावली. गुरुवार - शुक्रवारी पावसाचा जोर वाढला होता. गेल्या दोन दिवसातील पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी मुंबईतील वातावरणात चांगलाच गारवा (cooling temperature) जाणवत आहे.

मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राने आज मुंबईत मध्यम ते काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली होती. मात्र आज तुरळक ठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या. तर रविवारी ही पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर तापमानात किंचित वाढ होणार असून कमाल तापमान 28 अंश सेल्सियस पर्यंत तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सियस पर्यंत वाढेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.