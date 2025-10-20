Raj Thackeray : निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’, राज ठाकरे; मतदार यादीत सुधारणा गरजेची

मुंबई : राज्यात ९६ लाख खोट्या मतदारांची नोंद झाल्याचा खळबळजनक दावा करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला. ही स्थिती लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’ सुरू आहे. त्याचवेळी, मतदार यादीत जोपर्यंत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका घेऊनच दाखवा, असा इशाराच ठाकरे यांनी यानिमित्ताने दिला..राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज गोरेगाव येथील नेस्को संकुलात मनसेचा पदाधिकारी मेळावा पार पडला. या मेळाव्यास मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर येथील यादीप्रमुख, शाखाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज ठाकरे यांनी सत्ताधारी महायुतीसह निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उडविली. मुंबईत ८ ते १० लाख, ठाण्यात सुमारे ८ लाख, तर पुणे आणि नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांत हजारो बोगस मतदारांची नावे यादीत भरली गेली आहेत. एका घरात ५०० ते १००० मतदारांची नावे नोंदवली गेली आहेत. निवडणूक आयोगाला आमचे सांगणे आहे की सगळे स्वच्छ होत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नका. मतदार याद्यांमधील दुरुस्त्यांसाठी आणखी एक वर्ष गेले तरी चालेल. परंतु, मतदार याद्या दुरुस्त झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात निवडणुका होता कामा नयेत. सत्ताधाऱ्यांची निवडणुका घेण्याची घाई चालली आहे. कारण त्यांनी खोटे मतदार पेरून निवडणुका जिंकण्याची सगळी तयारी केली आहे, असा आरोप राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला. .Crime News : किरकोळ वादातून चाकू हल्ला आणि खून! फरारी आरोपी राजूचा ११ वर्षांपूर्वीचा थरार; संजय पिसेंची यशस्वी उकल.महाराष्ट्रातील निवडणुका शांततेत पार पाडायच्या असतील तर पहिली ती मतदार यादी स्वच्छ करा. जो खरा मतदार आहे, त्याला मतदान करू द्या. कोण सत्तेत येईल आणि कोण पराभूत होईल याच्याशी मला देणेघेणे नाही. पण जे मतदान होईल ते खरे होईल. या अनुषंगाने निवडणुका झाल्या पाहिजेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत २३२ आमदार निवडून आल्यावरही महाराष्ट्रात सन्नाटा होता. मतदार तर अवाक झालेच होते पण निवडून आलेलेही अवाक झाले होते. कारण त्यांनाही कळले नाही कसे निवडून आलो. मग सगळ्यांनाच समजले की निवडणुका कशा प्रकारे होत आहेत. कसे विजय मिळतात, कसे यश मिळते, ते कळले. राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी होते पण मतांमध्ये रुपांतर होत नाहीत, असे अनेक जण म्हणतात. असे केले तर कशी काय मिळतील मते, असा प्रश्न करतानाच आगामी निवडणुकांसाठी ९६ लाख खोटे मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत भरल्याचा पुनरूच्चार ठाकरे यांनी केला. .महाराष्ट्र अदानींना आंदण ‘‘केंद्रात, राज्यात आणि जिल्हा परिषदेत आम्हीच पाहिजे, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातली शहरे ही उद्योगपती अदानी आणि अंबानींना आंदण द्यायची आहेत. रस्ते होत आहेत, विकास होतो आहे असे वाटत असेल तर ते तुमच्यासाठी नाही,’’ असेही राज ठाकरे म्हणाले..वरंवट्याखाली भरडले जाल!राज ठाकरे म्हणाले, की नवी मुंबईत विमानतळ झाला आहे. मुंबईतील विमानतळ अदानींच्या हातात आहे. येथून मालवाहतूक काढून वाढवणला नेणार, नवी मुंबईला वाहतूक हळूहळू नेणार. त्यानंतर मुंबई विमानतळाची जमीन अदानीच्या घशात घालणार. भाजपला मतदान करणारे जे मराठी लोक आहेत त्यांनाही मला सांगायचे आहे की अदानी, अंबानींचा आणि गुजरातचा वरवंटा जेव्हा महाराष्ट्रावर फिरेल तेव्हा तुम्हालाही ते वरवंट्याखाली मराठी म्हणूनच घेतील. मुंबई, ठाण्यातील प्रगती मराठी माणसाच्या थडग्यावर होणार असेल तर मी खपवून घेणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.