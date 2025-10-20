Raj Thackeray : निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’, राज ठाकरे; मतदार यादीत सुधारणा गरजेची

मुंबई

Fake Voters : राज ठाकरे यांचा निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांवर खळबळजनक आरोप: महाराष्ट्रात ९६ लाख खोटे मतदार, जोपर्यंत यादी दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊनच दाखवा!
मुंबई : राज्यात ९६ लाख खोट्या मतदारांची नोंद झाल्याचा खळबळजनक दावा करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला. ही स्थिती लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे.  निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’ सुरू आहे. त्याचवेळी, मतदार यादीत जोपर्यंत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका घेऊनच दाखवा, असा इशाराच ठाकरे यांनी यानिमित्ताने दिला.

