मुंबई सावरतेय! कोरोना रूग्ण दुपटीचा कालावधी वाढला; रुग्ण बरे होण्याचा दर 88 टक्के इतका

मुंबई : मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर वाढून 115 दिवस म्हणजेच साधारणता 4 महिन्यांवर गेला आहे. तर 16 ऑक्टोबर ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.60 इतका खाली आला आहे. दैनंदीन चाचण्यांची संख्या वाढवण्यात आली असून आतापर्यंत एकूण 14,23,160 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. अमेरिकेच्या टेस्ला कंपनीसाठी लाल गालिचा; उद्योगमंत्री, पर्यावरणमंत्र्यांची वेबिनारद्वारे चर्चा मुंबईत आज 1,470 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,48,804 झाली आहे. मुंबईत आज 48 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 9,966 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,696 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,18,254 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 88 टक्के इतका झाला आहे.

मुंबईत आज नोंद झालेल्या 48 मृत्यूंपैकी 36 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 37 पुरुष तर 11 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 48 रुग्णांपैकी दोघांचे वय 40 च्या वर होते. 12 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 34 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. डोंबिवलीकरांच्या उखडलेल्या पेव्हरब्लॉकवरून उड्या; स्थानक रस्त्याची दैना बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 12,940 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 886 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबईत 620 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 8,518 इतकी आहे. 0---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

