विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लाॅक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातर्फे रविवारी (ता. 26) विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी उपनगरी भागांदरम्यान मेगाब्लाॅक करण्यात येणार आहे. तसेच, हॅकाँक ब्रिजच्या पुनर्बांधणीसाठी मुख्य मार्गावर मेजर ट्रॅफिक ब्लॉकही करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चिंचपोकळी दरम्यान सकाळी 8.40 ते दुपारी 2.10 दरम्यान चार रेल्वे मार्गांवर म्हणजेच अप व डाउन जलद मार्ग आणि अप व डाउन धिम्या मार्गांवर हा ब्लाॅक असणार आहे. असा असेल मेगा ब्लॉक ... 1) मुख्य मार्ग (मेन लाईन)

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कुर्ला दरम्यान

- सकाळी 8.55 ते दुपारी 1.55 या वेळेत अप व डाउन जलद मार्गांवर

- सकाळी 8.55 ते दुपारी 1.55 या वेळेत अप धीम्या मार्गावर

- सकाळी 9.00 ते दुपारी 2.00 दरम्यान डाउन धीम्या मार्गावर

- ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला दरम्यान सर्व उपनगरी सेवा रद्द राहतील.

- मात्र, ब्लॉक कालावधीत कुर्ला ते कल्याण/कर्जत/कसारा दरम्यान विशेष सेवा चालविण्यात येतील. 2) हार्बर लाइन

कुर्ला - वाशी अप व डाउन हार्बर मार्गावर सकाळी 10.20 ते दुपारी 3.20 पर्यंत

- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 9.45 ते दुपारी 2.30 या वेळेत पनवेलसाठी सुटणा-या डाउन हार्बर मार्गावरील विशेष सेवा बंद राहील.

- सकाळी 9.45 ते दुपारी 2.15 या वेळेत पनवेल येथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणा-या अप हार्बर मार्गावरील विशेष सेवा रद्द राहतील.

- मात्र, ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कुर्ला आणि वाशी-पनवेल विभागांत विशेष सेवा चालविल्या जातील. संपादन : सुस्मिता वडतिले

