मुंबई: अवघ्या दोन मिनिटांच्या किडनॅपिंगसाठी सहा महिने तुरुंगवास

मुंबई: अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांसाठी झालेल्या अपहरणाच्या एका गुन्ह्यात आरोपीला सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अपहरण केल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन मिनिटात मुलीच्या वडिलांनी आरोपीला पकडले. ते घराजवळ बाईक पार्क करत असताना, मुलगी गेट जवळ थांबली होती. सलग २० दिवसाच्या सुनावणीनंतर मुंबईतील सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये ही घटना घडली होती. मुलगी एकटीच उभी होती. तिला कुठली भीती वाटू नये, या भावनेतून मी तिला उचलून घेतले असा आरोपीने दावा केला. न्यायालयाने मुलीची साक्ष ग्राहय धरुन आरोपीचा दावा फेटाळून लावला. आरोपी मुलीला उचलून घेऊन निघाला, तेव्हा त्याने तिला काहीही विचारले नव्हते. कोर्टाने सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावली असली, तरी सात वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यास नकार दिला. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. जुमा मशिदीत सामूहिक नमाज पठणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय मुलीचे अपहरण करण्याच्या उद्देशाने आरोपी घटनास्थळी आला नव्हता, हे आरोपीचे म्हणणे कोर्टाने मान्य केले. पण मुलीला एकटे पाहून त्याने तिचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. "कुठलीही अप्रिय घटना घडलेली नाही. आरोपीची कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि तो कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती असल्याने एक हजार रुपये दंड व सहा महिन्याची शिक्षा पुरेशी आहे" असे कोर्टाने म्हटले आहे.



