मुंबई

Mumbai Water Supply: मुंबईकरांना पुढील सात दिवस पाणी उकळून पिण्याचे महापालिकेचे आवाहन

Boil Water Advisory, BMC Alert : मुंबई, ठाणे आणि भिवंडीतील नागरिकांना जलाशयाच्या दुरुस्तीनंतर पुढील सात दिवस पिण्याचे पाणी उकळून व गाळून वापरण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
BMC advises residents in Mumbai, Thane and Bhiwandi to boil and filter drinking water for seven days.

BMC advises residents in Mumbai, Thane and Bhiwandi to boil and filter drinking water for seven days.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : पिसे-पांजरापूर संकुलातील येवई येथील महासंतुलक जलाशयाच्या कप्पा क्रमांक दोनच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून, हा जलाशय बुधवारपासून (ता. २८) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, मात्र या प्रक्रियेमुळे पाणीपुरवठ्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मुंबईकरांसह ठाणे आणि

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