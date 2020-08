मुंबईकरांनी दिला गौराईला भक्तीभावाने निरोप; नियमांच्या चौकटीत राहून केले विसर्जन

मुंबई :गौराईला आज मुंबईतील भाविकांनी नियमांच्या चौकटीत राहून भक्तीभावाने निरोप दिला.मुंबईत आज 4 हजार हून अधिक गणपतींसह 608 गौरी विसर्जन पार पडले. गणेशोत्सवासाठी यंदा कोविडच्या पार्श्‍वभुमीवर नियमावली तयार करण्यात आली आहे.त्याच विसर्जन मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्यात आली.दिड दिवसांपासून आज गौरी विसर्जनातही मुंबईतील भाविकांनीही ही नियमांची चौकट ओलांडली नाही.ढोल ताशांचा गजर आणि डिजेंचा दणदणाट करत विसर्जन होत नसून भक्तीभावाने विसर्जन सुरु आहे. गणेशविसर्जनाला परवानगी दिली जाते, मग मोहरमला का नाही? राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबईत आज 5 हजार 335 गौरी गणपती विसर्जन झाले.त्यापैकी 2 हजार 714 गौरी गणपतीचे विसर्जन कृत्रिम तलावात पार पडले.तर,उर्वरीत गौरी गणपती मुंबई महानगर पालिकेला दान करण्यात आल्या.कोविडच्या पार्श्‍वभुमीवर मुंबईत मुंबईत यंदा कृत्रिम तलावांची संख्या 168 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.तसेच समुद्र किनारे तलाव अशा 70 नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर मुर्ती विसर्जनाला बंदी असून तेथे महापालिकेकडून मुर्ती स्विकारल्या जात आहेत.त्यासाठी विसर्जन स्थळांच्या परीसरात तसेच मुंबईतील काही प्रभागात मुर्ती संकलन केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. ------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

