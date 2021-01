मुंबईकरांची लाईफलाईन लोकल ट्रेन लवकरच सुरू होणार; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई : मागील दहा महिन्यापासून बंद झालेल्या लोकल ट्रेन सर्वसामान्यांना सुरु होण्याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत माहिती दिली. लोकल प्रवासाची परवानगी सर्व नागरिकांना खुली करण्यास हरकत नाही. मात्र अजूनही अनेक प्रवासी मास्क लावत नाही असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. रेल्वे प्रवास करण्याबाबत पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा लोकल प्रवास बाबत मंत्र्यांनीही लक्ष द्यायला हवे, केवळ अधिकार्यावर हा निर्णय सोपविता कामा नये असे मागील सुनावणी ला न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. वकिलांसाठी रेल्वे प्रवास सुरू करण्याबाबत एड उदय वारूंजीकर यांनी याचिका केली आहे. या सुनावणीमध्ये मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सर्व सामान्य नागरिकांबाबतीत प्रश्न विचारला होता. Mumbaikars lifeline local train will start soon State Government Information in High Court ----------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Mumbaikars lifeline local train will start soon State Government Information in High Court