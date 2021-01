सलग सहाव्या दिवशी मुंबईची हवा अतिप्रदूषित; तापमानात घट झाल्याने धुलिकणातही झाली वाढ

मुंबई : नववर्षाच्या सुरुवातीपासूनच मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता प्रचंड खालावली आहे. सलग सहाव्या दिवशी मुंबईची हवा अति प्रदूषित होती. शहरातील तापमानात घट होत असल्याने हवेत धूलिकण साचून राहत आहे. त्यामुळे धुक्‍यांसह धुरके हवेत साठून हवेच्या दर्जाची पातळी खालावत आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर वाहनांच्या प्रमाण अत्यल्प असल्याने प्रदूषण कमी झाले होते. मात्र, लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर वाहनांची संख्या वाढली. परिणामी प्रदूषणात वाढ होत मुंबईची हवा नव्या वर्षांत सलग सहाव्या दिवशी प्रदूषित नोंदवली गेली. प्रदूषित हवा नाकावाटे शरीरात गेल्यास फुप्फुस, हृदय, नाकपुड्या (सायनस) आणि संपूर्ण शरीरावर त्याचा परिणाम होतो. शिवाय श्‍वसन, तसेच त्वचाविकार असणाऱ्या लोकांनी आणि विशेषत: लहान मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन डॉक्‍टरांनी केले आहे.

"सफर' म्हणजेच "सिस्टिम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च' या संस्थेने नोंदवलेल्या निरीक्षणांतून वांद्रे-कुर्ला संकुलातील हवेचा दर्जा अतिशय वाईट नोंदवला गेला. त्याशिवाय भांडुप, वरळी, मालाड, अंधेरी, माझगाव, बोरीवली, चेंबूर आणि नवी मुंबईतील हवेचा दर्जा अतिशय वाईट आहे. परिसर---------------हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्‍यूआय)

संपूर्ण मुंबई शहर -------- 309

भांडुप ------------------ 201

कुलाबा ------------------113

मालाड ------------------ 321

माझगाव -----------------327

वरळी ------------------- 190

बोरीवली -----------------344

बीकेसी ------------------269

चेंबूर --------------------313

अंधेरी -------------------321

नवी मुंबई ---------------329 Mumbais air is highly polluted As the temperature dropped so did the dust ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Mumbais air is highly polluted As the temperature dropped so did the dust