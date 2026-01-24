मुंबई

Sahar Sheikh:''माझ्या पक्षाचा झेंडा हिरवा, त्यामुळे...'' सहर शेख यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात काय खुलासा केला?

Sahar Sheikh's Apology Over Green Mumbra Remark Clarification on Party Flag: सहर शेख यांनी पोलिसांकडे आपला माफीनामा सादर केला आहे. त्यात त्यांनी आपल्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Thane Municipal Corporation Election Results 2026: ठाण्यातल्या मुंब्रा येथून एमआयएम पक्षाकडून निवडून आलेल्या नगरसेविका सहर शेख यांचं विधान चांगलंच व्हायरल झालं होतं. 'आपल्याला मुंब्रा हिरवा करायचा आहे' असं ते विधान होतं. त्यामुळे राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. या प्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या, आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह हिंदू संघटनांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

