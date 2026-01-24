Sahar Sheikh:''माझ्या पक्षाचा झेंडा हिरवा, त्यामुळे...'' सहर शेख यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात काय खुलासा केला?

Thane Municipal Corporation Election Results 2026: ठाण्यातल्या मुंब्रा येथून एमआयएम पक्षाकडून निवडून आलेल्या नगरसेविका सहर शेख यांचं विधान चांगलंच व्हायरल झालं होतं. 'आपल्याला मुंब्रा हिरवा करायचा आहे' असं ते विधान होतं. त्यामुळे राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. या प्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या, आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह हिंदू संघटनांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या..मुंब्रा भागातून सहर शेख यांच्यासह एमआयएमचे पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना मोठा धक्का बसला आहे. विजयी रॅलीमध्ये बोलताना सहर शेख यांनी ''कैसा हराया.. अभी हमलोगो को मुंब्रा को पुरा हरा कर देना है'' असं विधान केलं होतं. त्यामुळे राज्यभरातून संताप व्यक्त होत होता..Lakhpati Didi scheme : नाशिकच्या लेकींची गरुडझेप! अडीच लाख महिला झाल्या 'लखपती दीदी'; राज्यात नाशिक जिल्हा अव्वल.बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यांच्यासह भाजप नेते किरीट सोमय्या, आमदार डावखरे यांनी पोलिसांकडे या विधानाबाबत तक्रार दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सहर शेख यांना नोटीस बजावली. शनिवारी किरीट सोमय्या यांनी मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांची भेट घेऊन कारवाईबाबत विचारणा केली. पोलिसांनी याबाबतचा अहवाल सोमय्यांना दाखवला..माफीनाम्यात नेमकं काय?सहर शेख यांनी शुक्रवार, दि. २३ जानेवारी रोजी मुंब्रा पोलिसांकडे आपला माफीनामा सादर केला आहे. त्यात त्या म्हणतात, मुंब्रा येथे सभेमध्ये मी वापरलेले वाक्य हे पक्षाचा झेंडा आणि निशाणीच्या संदर्भाने होते. कोणाचेही मन दुखावणे किंवा सामाजिक वातावरण बिघडवणे, हा माझा हेतू नव्हता. आम्ही तिरंग्यासाठी जगू आणि तिरंग्यासाठीच मरु... जर कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्यांची जाहीर आणि लेखी माफी मागते; असा माफीनामा सहर शेख यांनी दिला आहे..Crime: संतापजनक! '५० पर्यंत पाढे म्हणून दाखव'! चिमुकलीला जमलं नाही, संतापलेल्या पित्यानं क्रूरपणे मुलीला संपवलं.पोलिसांनी दिलेल्या नोटिशीत काय म्हटलं होतं?सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांना पोलिसांना नोटीस धाडली होती. समाजात असंतोष निर्माण होईल, असं चिथावणीखोर वक्तव्य करु नये, राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा येईल, असं बोलू नका असा इशारा पोलिसांनी दिला होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३च्या कलम १६८ नुसार ही नोटीस देण्यात आलेली होती. त्यानंतर सहर शेख यांनी आपला माफीनामा सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.