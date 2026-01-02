Municipal Corporation Election: एकनाथ शिंदेंच्या निवास्थानी मध्यरात्री मॅरेथॉन बैठक, काय ठरलं? महापालिका निवडणुकीसाठी आजचा दिवस निर्णायक!

राज्यातील सर्व महानगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या इच्छुकांना आज (२ जानेवारी) अर्ज मागे घेण्याची शेवटची संधी आहे. दुपारी तीन वाजेपर्यंत ही मुदत असल्याने राजकीय पक्षांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. पक्षांतर्गत नाराजी आणि बंडखोरी करून स्वतंत्रपणे अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची समजूत काढण्यासाठी सर्वच पक्षांना ही शेवटची संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यभरात बंडखोरांची भूमिका काय राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जागावाटपावरून मोठ्या प्रमाणात नाराजीराज्यातील प्रमुख पक्षांमध्ये जागावाटपावरून मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांमध्ये बंडखोरीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पक्षाची तिकीट न मिळाल्याने अनेक निष्ठावंतांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केले आहेत. काहींनी तर बंडाचे शस्त्र उगारले आहे. दुसरीकडे, ज्यांना अधिकृत उमेदवारी मिळाली, ते आता जोमाने प्रचाराला लागले आहेत. मात्र बंडखोर आणि नाराज उमेदवार अर्ज मागे घेतात की स्वतंत्र लढत देतात, यावरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..PMC Election: पुण्यात एकाच वार्डात शिवसेनेचे दोन AB फॉर्म! एका उमेदवाराने हातातून हिसकावला… फाडला… अन् गिळला! नेमकं काय घडलं?.अर्ज मागे घेण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लकअर्ज मागे घेण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना मुंबईत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा या अधिकृत निवासस्थानी मध्यरात्री उशिरापर्यंत मॅरेथॉन बैठक सुरू होती. ही बैठक मध्यरात्रीपर्यंत चालली असून त्यात अपक्ष उमेदवारांसोबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे..अर्ज मागे घेणार असल्याचे संकेतशिवसेनेचे नेते तथा माजी खासदार राहुल शेवाळे हेही या वेळी शिंदे यांच्या भेटीसाठी निवासस्थानी दाखल झाले होते. सूत्रांच्या मते, या बैठकीत नव्वद टक्क्यांहून अधिक अपक्ष उमेदवारांसोबत बोलणे झाले असून ते आपले अर्ज मागे घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत..बैठका आणि खलबतांचा सिलसिला सुरूराज्यभरात अशा प्रकारच्या बैठका आणि खलबतांचा सिलसिला सुरू आहे. बंडखोरांना पक्षात परत आणण्यासाठी नेतेमंडळी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. दुपारी तीन वाजल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होईल आणि त्यानंतर निवडणुकीची रणनीती आखली जाईल. आजच्या या निर्णायक दिवसानंतरच महापालिका निवडणुकीतील खरे चित्र समोर येईल..BMC Election: मुंबई महापालिकेसाठी वळणाचे वर्ष! निवडणूक रणशिंग, राजकीय समीकरणांची उलथापालथ आणि विकासकामांचा वेग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.