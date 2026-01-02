मुंबई

Municipal Corporation Election: एकनाथ शिंदेंच्या निवास्थानी मध्यरात्री मॅरेथॉन बैठक, काय ठरलं? महापालिका निवडणुकीसाठी आजचा दिवस निर्णायक!

Municipal Corporation Election Update Marathi: महापालिका निवडणुकीआधी बंडखोरी थोपवण्यासाठी शिंदेंचा ‘वर्षा’वर मध्यरात्री राजकीय डाव, अपक्ष उमेदवारांवर निर्णायक चर्चा करण्यात आला.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या इच्छुकांना आज (२ जानेवारी) अर्ज मागे घेण्याची शेवटची संधी आहे. दुपारी तीन वाजेपर्यंत ही मुदत असल्याने राजकीय पक्षांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. पक्षांतर्गत नाराजी आणि बंडखोरी करून स्वतंत्रपणे अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची समजूत काढण्यासाठी सर्वच पक्षांना ही शेवटची संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यभरात बंडखोरांची भूमिका काय राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

