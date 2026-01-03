मुंबई

Nawab Malik: मराठी-उत्तर भारतीय वादात नवाब मलिकांची एन्ट्री; महापौर पदावर राष्ट्रवादीचा हक्क सांगितला, भाजपवर टीका करत म्हणाले...

Nawab Malik On BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष कामाला लागले आहे. प्रचाराला सुरूवात झाली आहे. प्रत्येक पक्ष जोरदार तयार करत आहे. यातच आता नवाब मलिकांचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘मुंबईच्या महापौर पदावरून वाद सुरू आहे. कोण म्हणते मराठी महापौर, कोण म्हणते उत्तर भारतीय महापौर; पण मुंबईचा महापौर राष्ट्रवादीचाच,’ असा ठाम दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मलिक पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

