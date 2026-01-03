Nawab Malik: मराठी-उत्तर भारतीय वादात नवाब मलिकांची एन्ट्री; महापौर पदावर राष्ट्रवादीचा हक्क सांगितला, भाजपवर टीका करत म्हणाले...

मुंबई : ‘मुंबईच्या महापौर पदावरून वाद सुरू आहे. कोण म्हणते मराठी महापौर, कोण म्हणते उत्तर भारतीय महापौर; पण मुंबईचा महापौर राष्ट्रवादीचाच,’ असा ठाम दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मलिक पत्रकार परिषदेत बोलत होते..मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल १६ जानेवारीला जाहीर होणार असून, त्या दिवशी राष्ट्रवादीची ताकद कळेल. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत कोणीही युती धर्म पाळला नाही, असा टोला नवाब मलिक यांनी भाजपचे नाव न घेता लगावला. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तसेच अन्य निवडणुकांमध्ये स्थानिक आघाड्या केल्या जातात. .Municipal Election: महापालिका निवडणुकीत खेळीमेळी की खेळी? बिनविरोध विजयांमागचं सत्य आयोग शोधणार; अहवाल मागवला, आता चौकशी होणार!.या वेळी कोणता पक्ष कोणासोबत युती किंवा आघाडी करून निवडणूक लढवेल हे सांगणे कठीण असते. त्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेले किंवा विरोधात असलेल्यांपैकी कोणीही युती धर्म पाळला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट करीत भाजपवर टीका केली. मुंबई महापालिका निवडणुकीत युतीमध्ये नवाब मलिक असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करणार नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. .त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेतली आणि आम्ही स्वबळावर लढत आहोत. पक्षाचे नेते अजित पवार यांचे आपण आभारी आहोत, की त्यांनी ठाम भूमिका घेतली, असे नवाब मलिक म्हणाले. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे कर्तव्य असताना तिकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे मलिक म्हणाले..एकाच घरात अनेक दावेदार! मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी घराणेशाही समोर; ८ माजी नगरसेवकांसाठी वर्चस्वाची लढाई.कायद्याचे उल्लंघन!मलिक म्हणाले की, एक उमेदवार उच्च न्यायालयात गेला आहे. एका उमेदवाराच्या बाबतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी रात्री साडेदहा वाजता निर्णय घेतात. उमेदवाराने बेकायदा बांधकाम केले आहे त्याचे पुरावे सादर केले आहेत, तरीही त्याचा अर्ज बाद करीत नाहीत. इथे कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.