Ramdas Athawale : रिपब्लिकन पक्षाला एकही जागा न मिळाल्यामुळे आम्ही १२ जागांवर स्वतंत्रपणे लढत आहोत

मुंबई - 'महायुती हे नाव रिपब्लिकन पक्षामुळे पडले तरीही आमच्याच पक्षाला मुंबई महापालिकेच्या जागावाटपात डावलण्यात आल्यामुळे कार्यकर्त्यांत तीव्र नाराजीची भावना आहे. मुंबईत आमची मोठी व्होटबँक आहे; मात्र आमच्या पक्षाला नेहमी गृहीत धरले जात आहे असे वाटते,' अशा शब्दांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी 'सकाळ संवाद'मध्ये आपल्या भावनांना वाट माेकळी करून दिली..मुंबईत भाजपने शिवसेनेला ९० जागा दिल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या वाट्याला जागा उरल्या नसल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले. त्यामुळे १२ जागांवर स्वतंत्रपणे लढत आहाेत, असे त्यांनी सांगितले.केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले, 'एकही जागा न मिळाल्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांनी १९ ठिकाणी अर्ज भरले असून, आम्ही १२ जागांवर स्वतंत्रपणे लढत आहोत. त्यातील काही जागा निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचा पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. अनेक ठिकाणी आमचे आमदार निवडून आले आहेत, हे विसरता कामा नये.'.'माझ्यावर मंत्रिपदासाठी तडजोड करण्याचा आरोप केला जातो; मात्र केवळ मंत्रिपदासाठी तडजोड करणारा माणूस नाही, हे सर्वांना माहिती आहे. १२-१३ वर्षांपासून भाजपसोबत आहोत. आम्हाला एकही विधान परिषदेची जागा मिळाली नाही.आमचा एकही आमदार या काळात निवडून न आल्याने कदाचित आम्हाला राज्य मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले नसावे. आता या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आम्हाला सत्तेत भागीदारी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या वेळी हा शब्द पाळला जाईल आणि कार्यकर्त्यांवर होणारा अन्याय दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे,' असे आठवले यांनी स्पष्ट केले..'मुस्लिमांनी घाबरण्याची गरज नाही'आठवले म्हणाले, झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. भाजपचे सरकार आले तर उत्तर प्रदेशप्रमाणे येथे गरिबांच्या, मुस्लिमांच्या घरांवर बुलडोजर चालेल असे म्हटले जाते; मात्र असे काही होणार नाही.मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यास मुस्लिम समाजानेही घाबरण्याचे कारण नाही. कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या आपण सर्व एकाच संस्कृतीचा भाग आहोत. मुस्लिम हेदेखील आपलेच आहेत. येथील मुस्लिम पहिले हिंदूच होते, तर त्यापूर्वी संपूर्ण भारत बुद्धमय होता..'मुंबईत मराठीच महापौर हवा'आठवले म्हणाले, मुंबईच्या विकासाबाबत भूमिका स्पष्ट आहे. मुंबईत मराठी माणूसच महापौर झाला पाहिजे. मुंबईचा महापौर हा कुठल्याही परिस्थिती खान नसावा अशी भाजपची भूमिका आहे; मात्र यावर मला काही भाष्य करून महायुतीला अडचणीत आणायचे नाही..