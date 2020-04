वाचाल तर थक्क व्हाल! वरळी प्रभादेवी परिसरात 37 जणांपासून 230 जणांना कोरोनाची बाधा

मुंबई: वरळी प्रभादेवी परीसरातील 37 जणांपासून 230 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे पालिकेच्या तपासणीत आढळले आहे. म्हणजेच साधारण एका व्यक्तीपासून सहा जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शिवाय जी दक्षिण प्रभागात आतापर्यंत 267 रुग्ण आढळले आहेत. त्यातील 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या 267 रुग्णांपैकी 202 रुग्ण झोपडपट्टीत राहाणारे आहेत. म्हणजेच कोरोनाला रोखण्यासाठी दाटीवाटीच्या वस्तीचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. आतापर्यंत वरळीत मुंबईतील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. अधिक बातम्यांसाठी "ईपेपर" वाचा। वरळीतील 531 कोरोना संशयित अतिजोखमीच्या म्हणजेच हायरिस्क असून 1804 संशयित कमी जोखमीच्या आहेत. असे तब्बल 2 हजार 335 व्यक्ती पालिकेच्या देखरेखीखाली आहेत. बाधित रुग्णांच्या जवळील व्यक्तींना कोरोनाची बाधा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा व्यक्ती हायरिस्क असतात. त्यांना 14 दिवस निगराणी खाली ठेवले जाते. वरळी परीसरातून आतापर्यंत 9 रुग्ण कोरोनातून बरेही झाले आहेत. महापालिकेने वरळी कोळीवाड्यातील तसेच इतर काही परीसरातील संशयितांना पोद्दार रुग्णालयात क्वारन्टाईन केले होते. त्यातील 59 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे; तर, जिजामाता नगर येथील दवाखान्यात केलेल्या तपासणीत 30 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळले आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

झोपडपट्टीत वेगाने प्रसार

वरळी कोळीवाडा, जिजामाता नगर, आदर्श नगर बीडीडी चाळ अशा दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. या झोपडपट्ट्ी परिसरांमध्ये 202 रुग्ण सापडले आहेत; तर चाळीत 34 रुग्ण आढळले आहेत. 221 सायलंट कॅरिअर

जी दक्षिण प्रभागातातील 267 रुग्णापैकी 42 रुग्ण ज्येष्ठ नागरिक आहेत; तर 221 रुग्णांमध्ये कोणत्याही प्रकारची लक्षणं दिसली नाहीत. असे रुग्ण विषाणूचे सायलंट कॅरियर म्हणून ओळखले जातात. अशा रुग्णांना शोधून काढणे हेदेखील पालिकेसमोर एक आव्हान आहे.

Web Title: The municipality's investigation found that coronary obstruction was 230 among 37 people in the Worli Prabhadevi area.